Paludan-ballade: Tulle angriber politiformand

DF-formand Kristian Thulesen Dahl beskylder Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, for at ville indskrænke ytringsfriheden

Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, retter nu en direkte kritik mod Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt.

Det sker i kølvandet på de voldsomme uroligheder på Nørrebro søndag, hvor Rasmus Paludan forinden havde demonstreret på Blågårds Plads. Gader blev sat i brand, og politiet måtte rykke massivt ud.

Oven på søndagens begivenheder har Claus Oxfeldt været ud med et budskab om, at udover politiet så er samfundet og borgerne 'de store tabere i Rasmus Paludans spil'.

- Det er ressourcer, som går direkte fra borgernær betjening. Det er en debat, som forlader det demokratiske spor. Det er politifolk, som får inddraget påskeferie. Det ved vi faktuelt er sket, og det er ærgerligt, når vi i forvejen er spændt så hårdt for, lyder det fra Oxfeldt.

Søndag demonstrerede Paludan på Blågårds Plads. Dette medførte optøjer og brand flere steder i byen natten til mandag. Få et overblik over kaosset her. Video: Local Eyes, Steven Knap/Byrd, Rasmus Flindt, Jonas Olufson. Producer: Martin Lorentsen

Tulle kommer Paludan til undsætning: Skråplan at forbyde demoer

Duer ikke

Det er udtalelser som denne, der får Kristian Thulesen Dahl til at gå i rette med formanden for Politiforbundet.

- Højt oppe i vores samfund diskuterer man seriøst lige nu, om man skal indskrænke ytringsfriheden. Jeg tænker meget specifikt på Politiforbundets Claus Oxfeldt, som er ude med dette budskab, siger Kristian Thulesen Dahl til Ekstra Bladet.

Formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, er helt galt afmarcheret, mener

Han mener, at Claus Oxfeldt er helt galt afmarcheret.

- På den måde anerkender vi, at på trods af vores grundlovssikrede ret til at ytre os - også på et område, hvor nogen synes, det er dumt - så skal dette indskrænkes, fordi ellers kan vi ikke styre det. Det duer ikke, siger Thulesen Dahl og fortsætter.

- Vi bliver nødt til at sige til alle folk, der er i Danmark, at de må finde sig i, at der er en mand, der stiller sig op på et gadehjørne og gør noget, man synes, er tosset. Så må man ryste på hovedet af ham, hvis man synes det, skrive et læserbrev, eller hvad man nu vil, siger DF-formanden.

Politiformand: Ikke for sjov

Politiforbundet formand, Claus Oxfeldtm er lettere ophidset over Tulles beskyldninger. Foto: Jakob Boserup

Claus Oxfeldt forsøger ikke at knægte ytringsfriheden, fastslår forbundsformanden:

- Jeg prøver at tage et hensyn til, at folk ikke bliver slået ihjel. Det er det, det her udvikler sig til, hvis det får lov at fortsætte. Det er min vigtigste pointe. Jeg hidser mig lidt op over at høre, at jeg skulle have lyst til at knægte ytringsfriheden. Slet ikke. Så har han (Thulesen Dahl, red.) ikke hørt, hvad jeg har sagt. Jeg siger bare, at her er der en situation, hvor man kan overveje, om ikke det er et misbrug af ytringsfriheden. Det bør man juridisk vurdere, siger han til Ekstra Bladet.

- I hvor høj grad er det så at sætte røven i klaskehøjde, når man begynder at tale om nogle stakkels politibetjente, der får inddraget deres påskeferie?

- Man har fundet en skarpladt håndgranat på Blågårds Plads. Det er jo ikke for sjov det her. Vi kan godt lege en leg, der hedder ytringsfrihed. Jeg taler om sikkerhed - ikke om andet. Så er det rigtigt, at det er ærgerligt, at det her får lov at fortsætte - så kan man tage denne her lille parentes, som jeg har sat i forhold til politifolks inddragelse af påskeferie. Det er et vilkår. Det ved jeg da godt. Det er bare én ud af mange ting, men nu har vi været hårdt spændt for siden 14.-15. februar 2015 (Omar El-Husseins terrorangreb i København, hvor to blev dræbt og flere såret, red.).

Ingen skal slås ihjel

- Og når politifolk er ved at blive slået ihjel på Nørrebro, så må også Kristian Thulesen Dahl undskylde, at jeg reagerer. Men det er det, der ligger i det, uddyber Oxfeldt, som understreger, at ingen skal slås ihjel, hverken Paludan, politifolk eller andre.

Han fastholder også, at han ikke forholder sig til, hvad Paludan mener og siger, men:

- Det er en uhyggelig udvikling. Jeg har været ansat i politiet siden 1985, og jeg har aldrig oplevet noget tilsvarende. Vi kan råbe og skrige ad hinanden, men dog stadig være venner bagefter. Det her er gået helt ud af kontrol. Lad os nu prøve at få skabt et samfund, vi allesammen kan være i. Også Rasmus Paludan.

- Nogen vil også sige, at Paludan bare kan sige alt det, han vil, uden at politiet passer på ham. Så går der to minutter, og så er han måske død, men...

- Det kan man jo ikke for søren. Selvfølgelig kan man ikke det, siger Oxfeldt, som understreger, at han på ingen måde forsvarer optøjer og vold.