Paludan efter påbud: - Stor risiko for terror

Stram Kurs-leder Rasmus Paludan mener ikke, at man undgår terrortrusler ved at forbyde ham at opholde sig på Folkemødets areal

Bornholms Politi har nu endegyldigt givet Rasmus Paludan et påbud mod at deltage på årets Folkemøde, fordi hverken PET eller Bornholms Politi har ressourcerne til at beskytte ham.

En beslutning, som Paludan har kaldt både 'ulovlig' og 'skadende for demokratiet'.

Derudover mener Stram Kurs-lederen tilmed, at beslutningen kan øge risikoen for terror på Folkemødet. Det udtaler han til Ekstra Bladet.

- Jeg kommer til at opholde mig lige præcis uden for påbudszonen, som kun er et stenkast fra, hvor vores telt plejer at være. Det betyder, at jeg vil komme til at stå kun 500 meter væk fuldstændig ubeskyttet.

- Og der vil folk jo komme hen og tale med mig, og risikoen for, at der så kommer terrorisme der, er jo meget, meget stor.

- Men risikoen for, at terrorister generelt øjner muligheden for at lave terrorangreb, når jeg er der ubeskyttet, er også meget stor.

Kujonagtigt politi

- Hvad er dine planer for Folkemødet så nu? Vil du stadig komme, vil der komme noget påstyr ...

- Ja, der vil jo nok ske terrorisme. Men det er jo Bornholms Politis skyld.

- Jeg er overhovedet ikke overrasket, hvis der sker terrorisme. Og det er jo så det, som politiet derovre er for kujonagtig til at stoppe.

- Hvorfor mener du, at de er kujoner?

Paludan har holdt mange demonstrationer gennem tiden, hvor han har nydt godt af politiets beskyttelse. Foto: Anthon Unger

- Fordi de ikke gør deres pligt. Deres pligt er jo at beskytte demokratiet - med våbenmagt om nødvendigt. Og det vil de jo så ikke gøre.

- I stedet vil de bare fjerne mig. Men truslen mod demokratiet forsvinder jo ikke, fordi jeg ikke kommer på folkemødet.

Voldsmanden vinder

- Men når sikkerhedsrisikoen er øget i så høj en grad, både for dig selv og andre, er det så ikke en god beslutning at sige, at her skal du ikke lige opholde dig?

- Nej, det er det jo ikke. Fordi jeg overgiver jo min ret til at bære skydevåben til staten, i den overbevisning, at de så beskytter mig og mine rettigheder. Og det gør de jo ikke ved at sige, at jeg skal blive væk.

- Og så må man jo også sige, at hvis det er sådan, at man med en trussel om terror kan stoppe folk fra at ytre sig på Folkemødet, så er voldsmandens veto jo gennemført.

Vil gøre 'en masse'

- Men du planlægger stadig at komme på Folkemøde. Vil du gøre noget bestemt for at vise din trods over for politiets beslutning?

- Ja, jeg har tænkt mig at gøre en hel masse.

- Som jeg sagde, så kommer jeg jo til at stå og holde mine debatter 500 meter fra Folkemødets zone.

- Hvad er 'en hel masse'? Har du tænkt dig at gøre noget bestemt for at vække opsigt?

- Jamen det tror jeg ikke, jeg vil snakke om i telefonen.

- Men det er jo en af de grunde til, at Bornholms Politi gør det farligere for alle på Folkemødet, fordi alting nu er uforudsigeligt.

Paludan oplyser desuden til Ekstra Bladet, at han agter at klage over afgørelsen til Rigspolitiet.

Bornholms Politi: - Det er vores vurdering

Bornholms Politi oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke har nogen kommentarer til Rasmus Paludans konkrete kritikpunkter.

De har dog sendt følgende citat:

- Bornholms Politi har på baggrund af det aktuelle trusselsbillede vurderet, at Rasmus Paludans deltagelse i Folkemødet 2023 vil være forbundet med en konkret og nærliggende fare for enkeltpersoners sikkerhed. Derfor har Bornholms Politi med baggrund i politiloven udstedt et påbud til Rasmus Paludan om, at han ikke kan deltage i Folkemødet på Bornholm 2023.

- Vi er meget bevidste om behovet for at sikre enkeltpersoners ytringsfrihed, men det er vores vurdering, at det ikke vil være muligt at iværksætte sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der kan garantere sikkerheden for både Rasmus Paludan selv og andre besøgende på Folkemødet, siger chefpolitiinspektør Dannie Rise.