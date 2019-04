Paludan er klar til folketingsvalg

Rasmus Paludans islamkritiske parti, Stram Kurs, er nu klar til at stille op til folketingsvalget. Partiet har samlet 20.981 vælgererklæringer.

Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet til Ekstra Bladet.

Når et parti har anmeldt sig som opstillingsberettiget, gennemgår Økonomi- og Indenrigsministeriet partiets vælgererklæringer med henblik på at vurdere, om partiet har indsamlet det fornødne antal gyldige vælgererklæringer.

'Ministeriet forventer at kunne træffe afgørelse inden for ca. to uger. Hvis valget udskrives, inden ministeriet har truffet afgørelse, er partiets anmeldelse rettidig. Det afgørende er, at partiet har anmeldt sig senest 15 dage inden valget kl. 12. Det har ingen betydning, om ministeriets afgørelse først træffes efter denne frist,' oplyser pressechef Mette Gerlach.

Vælgererklæringerne begyndte at vælte ind, da Rasmus Paludan blev angrebet på Nørrebro, efter han havde brændt koranen af.

Stram Kurs ønsker ifølge sin hjemmeside blandt andet at forbyde religionen islam, udtræde af internationale konventioner om flygtninge, udvise alle ikkevestlige personer, der har fået asyl, og udvise alle ikkevestlige personer, der ikke er statsborgere.

Personer, der har fået statsborgerskab, skal ifølge partiet have det vurderet og i udgangspunktet annulleret.

Smuthul i loven

Rasmus Paludan har benyttet et smuthul i loven til indsamling af vælgererklæringer - også selv om Økonomi- og Indenrigsministeriet tre gange har bedt partiet om at følge reglerne.

Ministeriet har kontaktet Stram Kurs 14. januar, 12. februar og 19. marts i år og bedt partiet om at overholde en regel om betænkningstid i forbindelse med vælgererklæringer.

Det fortæller Christine Boeskov, valgkonsulent i ministeriet, til Berlingske.

- Vi har ikke fået nogen indholdsmæssige svar tilbage. Vi har fået bekræftelse på, at partiet har modtaget henvendelsen, og at Stram Kurs selvfølgelig vil overholde reglerne. Partiet skrev, at vi senere ville høre nærmere fra en af partiets sekretærer, men vi hørte aldrig noget, og partiet overholder fortsat ikke reglerne, siger Christine Boeskov til avisen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Rasmus Paludan.

Rasmus Paludan er formand for partiet Stram Kurs, der nu er opstillingsberettiget til folketingsvalget.

Dømt for racisme Rasmus Paludans mulighed for at udtale sig i særdeles nedsættende vendinger blev gjort muligt, da politikerne afskaffede straffelovens blasfemiparagraf i 2017. Ifølge den måtte man ikke håne anerkendte religionssamfunds troslærdom eller gudsdyrkelse. Paludan er idømt 14 dages betinget fængsel for i en youtubevideo at have overtrådt straffelovens paragraf 266 b, populært kaldet racismeparagraffen. Paludan ankede dommen på stedet. I videoen taler Paludan blandt andet om 'de fleste negere i Sydafrika' og personer med lav intelligens. Og det er den kobling, der er ulovlig. Retsformanden Christina Breinstrup oplyste desuden ved domsafsigelsen, at hun og de to domsmænd, som medvirkede under sagen, havde været enige om både skyldsspørgsmålet og strafudmålingen. Vis mere Luk

