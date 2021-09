Rasmus Paludan giftede sig i sidste uge i al hast på Rudersdal Rådhus i Holte for at forsøge at lede opmærksomheden væk fra Ekstra Bladets afsløringer af hans sex-chat med unge helt ned til 13 år på online-platformen Discord.

Det lykkedes ikke, ligesom det heller ikke er lykkedes at få Stram Kurs-formanden til at vise sin brud frem for offentligheden.

Paludan gift med Peter Madsens ekskæreste

Ekstra Bladet kan dog nu, ifølge adskillige kilder og efter grundig research, fortælle, hvem der i onsdags sagde ja til at leve i medgang og modgang med Paludan.

Vi har valgt at udelade hendes navn, som dog er redaktionen bekendt, men kan afsløre, at der er tale om en ung kvinde på 21 år, som ikke er helt ukendt for den brede offentlighed - og i særdeleshed trofaste tv-seere.

Hun har således tidligere haft et i medierne grundigt beskrevet kærlighedsforhold til ubåds-morderen Peter Madsen. Et forhold, der i 2020 blev belyst på tv i dokumentar-rækken 'Forelsket i en morder' på Discovery+.

Foto: Discovery Networks Danmark

Datede nøgen

Her følger man hendes kamp for at komme til at se sin store kærlighed fysisk, fordi han under optagelserne allerede sad bag tremmer på livstid for mordet på den svenske journalist Kim Wall tilbage i 2017.

Paludans nyslåede hustru har også optrådt på TV 2 Zulu i 2019, da hun medvirkede i 'Date mig nøgen' og blandt flere ikke-blufærdige kvinder blev den udvalgte og endte på date med fiskeren Allan.

Hun kom oprindeligt i kontakt med Peter Madsen som 17-årig via brev i 2017, fordi hun syntes, at han var spændende. Siden udviklede hun et regulært forhold til den livstidsdømte morder, der grundet hans ophold i et lukket fængsel uden mulighed for fysisk besøg primært bestod i gensidige kærlighedserklæringer via telefonopkald og brevudveksling.

Ifølge tv-udsendelserne nåede de endda til et punkt, hvor de sagde, at de elskede hinanden. Eller som Peter Madsen yndede at sige til hende på 'fransk' i telefonen: 'J'aime toi' (en lettere omskrivning af 'jeg elsker dig' på fransk, red.).

Droppet af Peter

Rasmus Paludans nyslåede hustru valgte at forevige sin kærlighed til Peter Madsen ved at få tatoveret en hilsen fra morderen sammen med en raket og en masse hjerter. 'Kærlig hilsen din Peter', stod der. Siden har hun dog fået den dækket med andre tatoveringer.

Forholdet til morderen gik nemlig galt, da Peter Madsen i december 2019 ud af det blå droppede sin unge kæreste og i stedet valgte at gifte sig med Jenny Curpen fra Rusland.

- Jeg er impulsiv og grænsesøgende, og det var spændende at tage kontakt til en farlig person, fortalte den 21-årige senere til DR3, da hun medvirkede i serien 'Giftige relationer'.

- Jeg har altid haft en stor interesse for psykologi og vil gerne forstå noget, jeg ikke kan forholde mig til. Jeg vil gerne lære mennesker at kende. Også de sider, jeg føler mig frastødt af, sagde hun.

Men nu har den 21-årige kvinde altså sagt ja til at elske og ære en anden kendt skikkelse i al evighed - en skikkelse, som meget gerne vil have en stor flok børn sammen med hende.

'Ja, vi har set hinanden i to år. Vi anerkender, hvor vigtigt det er for danskere at få rigtig mange børn. Vi ser frem til at få mange børn,' skrev ægtemanden Rasmus Paludan til Ekstra Bladet, da han bekræftede, at han havde giftet sig.

Hverken Rasmus Paludan eller hans kone er efter gentagne henvendelser vendt tilbage med en kommentar til sidstnævntes identitet.