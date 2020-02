Paludan: Jeg lægger sag an mod Google

Lederen af Stram Kurs vil ikke finde sig i, at YouTube - der er ejet af Google - har lukket for hans og partiets kanal, Frihedens Stemme

I løbet af natten til onsdag har YouTube valgt at lukke Stram Kurs' kanal, Frihedens Stemme.

Dermed bliver det for anden gang på blot to uger sværere for Rasmus Paludan at dele videoerne fra hans og partiets demonstrationer, og dermed endnu en gang sværere for ham at nå ud til danskerne.

Det får Rasmus Paludan helt op i det røde felt.

'Vi anlægger sag', skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

Ikke 'hate speech'

- Mod Google?

'Ja. Det fremgår af deres betingelser, at hvis man har hjemsted inde for EØS, så kan man anlægge sag mod dem ved lokale domstole', lyder det fra Paludan, der supplerer:

'Man får tre strikes og ved tredje strike, lukkes kanalen. En strike udløber efter 90 dage. 'Frihedens Stemmer' havde nul strikes.'

'I øvrigt var deres begrundelse for lukning af Frihedens Stemme ikke 'hate speech'.'

- Hvis ikke deres begrundelse var 'hate speech', hvad var det så?

'Har bare fået denne':

Dette er beskeden, som Paludan har modtaget fra Google om lukningen af YouTube-kanalen 'Frihedens Stemme'.

YouTube: Derfor lukker vi dem

Det er ikke mere end 11 dage siden, at Stram Kurs' hovedkanal - med samme navn - blev lukket ned af YouTube.

Men YouTube har altså vurderet, at der igen er grund til at trække en streg i sandet, fordi videoerne på kanalen, som YouTube meddeler Ekstra Bladet i et skriftligt svar, overtræder retningslinjerne.

'YouTubes retningslinjer forbyder chikane og hadsk tale mod enkeltpersoner eller grupper baseret på for eksempel race, religion, handicap eller seksuel orientering.'

Intet svar fra Paludan

'Når vi bliver opmærksomme på, at videoer overtræder disse retningslinjer, fjerner vi dem. I tilfælde af for eksempel gentagne overtrædelser bliver den pågældende kanal lukket', er meldingen fra YouTube, der understreger, at udtalelsen ikke er specifikt møntet på den konkrete sag, men er af generel karakter.

- Hvad tænker du om retningslinjerne, Rasmus Paludan?

- Vi har ikke overtrådt deres regler, for vi ikke havde nogen strikes. Jeg beder bare om, at de overholder deres egne regler, som er en del af den aftale, som de har indgået med os.

Censur

Stram Kurs' afdeling i Sydjylland Storkreds skriver på Facebook om lukningen, at 'Stram Kurs chikaneres igen! Frihedens stemme slettet fra YouTube. Censuren er de facto genindført!'.

