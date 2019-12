Paludan: Jeg opsøger aldrig ballade

Nedsættende tale om muslimer kombineret med grisekød og koran-afbrænding i udsatte boligområdet er ikke at opsøge ballade.

Sådan ser Rasmus Paludan, formand for Stram Kurs, på sine utallige demonstrationer landet over, efter at de konservatives Naser Khader beskylder ham for at gøre netop dette med sit 'cirkus'.

- Jeg opsøger aldrig ballade. Det er løgn. Jeg begiver mig hen, hvor vi mener, det er relevant at fremføre vores politiske budskaber. Det er det, siger Rasmus Paludan.

Det har kostet det danske samfund omkring 114 mio. kr. alene i år at beskytte medlemmer af partiet Stram Kurs - med Rasmus Paludan i spidsen - mod overfald.

Politiet har brugt 114 mio. kr. på at beskytte Stram Kurs

Det viser en opgørelse fra Rigspolitiet, som justitsminister Nick Hækkerup (S) har sendt til Folketingets Retsudvalg.

De konservatives værdiordfører, Naser Khader, mener, at Rasmus Paludan gerne må skrue lidt ned for ghetto-besøgene, fordi politiet er pressede nok i forvejen.

- Han skal beskyttes, så hans hverdag fungerer, men det er mange penge at smide efter hans cirkus. Han behøver ikke konstant opsøge ballade, siger Naser Khader.

Sådan ser Rasmus Paludan slet ikke på sagen.

- Jeg har ikke kostet pengene, det er dem, som har tænkt sig at overfalde mig og slå mig ihjel, som koster pengene, forklarer partilederen.

Efter valget i sommer har det kostet 14 mio. kr. at beskytte medlemmer af Stram Kurs. Dermed var udgiften på 100 mio. kr. før og under valgkampen, og det kan der være en grund til.

- Jeg har ikke fået lov til at ytre mig, hvor jeg ville, og det kan jo også være en forklaring på et fald i udgifterne, siger Rasmus Paludan.

- Politiet har vel gjort det med det formål at beskytte dig?

- Der har været utallige forbud og påbud. Blågårdsplads har jeg ikke fået lov til at være på siden 14. april, selvom jeg har søgt 40-50 gange, fortæller han.

Samtidig har Rasmus Paludan angiveligt kun været i Mjølnerparken på Nørrebro i København en gang, mens han - ifølge ham selv - slet ikke har fået lov til at demonstrere på Christiania, på Bøgetorvet i Vollsmose eller i Aarhus Vest.

- På trods af de steder, hvor du ikke har fået lov, så mener Naser Khader, at du lidt for ofte er på besøg i landets udsatte boligområder. Han kalder det et cirkus.

- Naser Khader har skiftet mening på en tallerken, fordi i 2018 mente han, at det var nødvendigt for ytringsfriheden, siger Rasmus Paludan.

- Kunne du overveje at skrue ned for dine demonstrationer, når du nu ser, hvor meget politiet må bruge for at holde dig sikker?

- Ikke af den grund. Det ville være forræderi mod ytringsfriheden, grundloven og vores vælgere.

- Har du så planlagt flere demonstrationer i år?

- Ikke i år, men et nyt år truer i januar. Vi mangler stadigvæk at brænde en koran af i Vollsmose, så det vil være et passende sted.

- Så du har tænkt dig at fortsætte?

- Ja, så længe der er behov for en eneste politimand, er der også behov for demonstrationerne, fortæller lederen af Stram Kurs.

Hækkerup: Politiet er hårdt spændt for

Justitsminister Nick Hækkerup (S) mener også, at politiets ressourcer kunne være brugt på bedre ting.

'Jeg så gerne, at politiet kunne have brugt disse ressourcer på andre opgaver. Ikke mindst i lyset af den aktuelle situation,hvor politiet i forvejen er hårdt spændt for', skriver justitsministeren til Folketingets Retsudvalg.

Dog skal politiet sørge for sikkerhed, understreger Nick Hækkerup, for at værne om borgernes ret til at forsamle og ytre sig.

'Derfor træder politiet selvfølgelig til, når der er behov for det', forklarer justitsministeren skriftligt.