Paludan: Løkke er en kujon

Lars Løkke Rasmussen (M) forsvarede mandag regeringens plan om at indskrænke ytringsfriheden ved at forbyde koran-afbrændinger i et endnu ukendt omfang. Direkte adspurgt, om man dermed bøjer sig for den voldelige opstandelse i Mellemøsten, reagerede udenrigsministeren tydeligt irriteret

Rasmus Paludan mener, at Lars Løkke misforstår sin opgave som udenrigsminister ved at gå så hårdt til værks i sagen om koran-afbrændinger

Det er hovedrystende og chokerende, at regeringen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen vil indføre et forbud mod at brænde koraner af foran ambassader i Danmark.

Det mener Rasmus Paludan, der om nogen har været flittig til at stikke dem i brand gennem årene.

- Det er et knæfald for muslimsk pression. Det er en underkastelse for muslimske lande, hvilket er chokerende, siger Rasmus Paludan.

Masser af andre måder

Men det er dog ikke noget, der sådan lige får ham til at stoppe med de politiske aktioner på de danske gader og stræder.

- Kunne du af princip godt stadig brænde en koran foran en ambassade og så tage en eventuel straf for det, eller er det helt ude af billedet for dig?

Annonce:

- Der er masser andre måder at håne islam på, og det er min mening, at det burde intensivere forhånelsen, at vi har en kujon af en udenrigsminister, der på den måde bringer ulykke over Danmark, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rasmus Paludan kalder det kommende lovforslag for et 'knæfald for muslimsk pression'. Arkivfoto: Rasmus Flindt Pedersen

'Helt principielt'

Han siger, at man i stedet kan 'søle koraner til med blod foran ambassaderne' og 'plastre gaderne til med tegninger af Muhammed, der har sex med en gris'.

- Det er helt klart den rigtige reaktion at gøre det ('håne islam', red.) meget mere foran ambassader. Det er for mig at se den eneste rigtige reaktion oven på Lars ’Uløkkes’ adfærd, siger Rasmus Paludan og fortsætter:

- Men ud af mine mange, mange, mange koran-afbrændinger har der kun været tre foran ambassader. Så for mit vedkommende er det jo en ekstrem niche. Min syn har mere været at vise, at herboende muslimer reagerer på samme måde, som muslimerne i hjemlandene også gør.

- Hvis det er niche, er det så ikke lidt lige meget, hvis det i stedet kan dæmpe uroen?

Annonce:

- Nej, det er det da ikke. Det er da helt principielt, at man selvfølgelig ikke som fremmed magt skal kunne begrænse ytringsfriheden i Danmark.

'Misforstår sin opgave'

Lars Løkke Rasmussen sagde ved en briefing mandag, at man i regeringen ikke føler sig presset til indgrebet, men at man har lavet den ’politiske analyse’, at det signalerer en politisk vilje til at tage situationen alvorlig, som han forklarede.

Men Rasmus Paludan mener slet ikke, at det er regeringens bord at gå ind i sagen på denne måde.

- Hvis jeg var udenrigsminister, og jeg blev spurgt, hvad jeg mener om, at folk brænder flag, koranen eller torahen af, så ville jeg sige, at min personlige mening er fuldstændig irrelevant, fordi regeringen står på mål for, at danske borgere må benytte sig af den ytringsfrihed, som er helt grundlæggende for vores samfund. Så jeg synes, han har misforstået sin opgave som udenrigsminister. Han burde diplomatisk forklare for udlandet, at det er vilkårene i Danmark.

- Lars Løkke burde sige, at i Danmark er der ytringsfrihed, og hvad individer gør, det må I kritisere dem for, men den danske regering bakker hverken op eller går imod ytringerne, for det er ikke regeringens opgave, siger Rasmus Paludan.