Paludan lukket ned igen

Frihedens Stemme, der skulle være Rasmus Paludans nye vej til at nå danskerne på YouTube, er blevet lukket

Rasmus Paludan, leder af partiet Stram Kurs, skal endnu engang finde nye kanaler at dele sine budskaber og aktivistiske videoer på.

YouTube har nemlig endnu engang trukket en streg i sandet og lukket Stram Kurs' kanal Frihedens Stemme, som han har måttet bruge som en nødløsning.

Lukket ned før

Frihedens Stemme blev Rasmus Paludans 'redningsplanke', da YouTube i midten af februar 2020 lukkede ned for hans - og hans partis -- hovedkanal 'Stram Kurs', hvor millioner af mennesker havde afspillet videoerne fra Paludans provokerende demonstrationer.

Men nu er redningsplanken tilsyneladende også knækket under Paludan. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle det være som reaktion på en 'masse anmeldelser' fra brugere.

YouTube: Derfor lukker vi dem

I en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet, lyder det fra Google, der ejer YouTube, at:

'Youtubes retningslinjer forbyder chikane og hadsk tale mod enkeltpersoner eller grupper baseret på for eksempel race, religion, handicap eller seksuel orientering'.

'Når vi bliver opmærksomme på, at videoer overtræder disse retningslinjer, fjerner vi dem. I tilfælde af for eksempel gentagne overtrædelser, bliver den pågældende kanal lukket', er meldingen fra YouTube, der understreger, at udtalelsen ikke er specifikt møntet på den konkrete sag, men er af generel karakter.

Stram Kurs' afdeling i Sydjylland Storkreds skriver på Facebook om lukningen, at 'Stram Kurs chikaneres igen! Frihedens stemme slettet fra YouTube. Censuren er de facto genindført!'

Journalisternes skyld

I februar kommenterede Stram Kurs lukningen af deres kanal således:

'Det lader til, at YouTube (igen) har deaktiveret vores kanal. Det gjorde YouTube også i 2018 pga. det konstante pres fra danske journalister, som hader Danmark og danskerne', siger Rasmus Paludan på facebooksiden.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Rasmus Paludan.

Stram Kurs-demo til barnebegravelse forfærder

Minister om Stram Kurs-demo: Forbandede svin