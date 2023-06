Paludan må ikke være på Folkemødet: - Meget vidtgående

Politiet går efter alt at dømme for langt ved at ville forbyde Rasmus Paludan adgang til Folkemødet på Bornholm, mener ekspert i ytringsfrihed Jacob Mchangama

Politiets Efterretningstjeneste (PET) ser sig ikke i stand til at beskytte Rasmus Paludan på årets Folkemøde.

Det gør Bornholms Politi heller ikke, og derfor vil ordensmagten forbyde Stram Kurs-lederen at sætte sine ben blandt de utallige pavillontelte og københavnske kommunikationsfolk i Allinge.

Påbuddet gælder ikke bare i selve Allinge. Det skal ifølge politiet også gælde de omkringliggende marker og skove, og sågar 200 meter fra havnekajen og ud i Østersøen skal ifølge politiet være Paludan-frit område.

Og det kan være i strid med Paludans ret til at ytre sig, mener administrerende direktør i tænketanken Justitia Jacob Mchangama.

Demokratiet skal fejres

- Hvor usædvanligt er det her påbud?

- Nu er jeg ikke bekendt med samtlige påbud, som politiet har udstedt, men det virker meget vidtgående, siger Mchangama.

- En ting er, at du på en bestemt dag ikke må brænde en koran af i Gellerupparken, fordi politiet har begrænsede ressourcer. Men det er ikke det, der er tale om her.

- Her er der et påbud om, at han ikke må opholde sig på en politisk festival, hvor vi fejrer demokratiet. Og det afskærer man simpelthen Rasmus Paludan fra med henvisning til en ikke nærmere bestemt fare.

Skurrer i ørerne

Mchangama husker ikke Folkemødet på Bornholm fra et arnested for vilde optøjer.

- Som jeg kender Folkemødet - og jeg har deltaget i ganske mange - så virker det ikke som et område, hvor der er allerflest ekstremister. Så medmindre der ligger en meget konkret fare, så er det meget vidtgående, at man afskærer Paludan fra at deltage, siger han og fortsætter:

- Påbuddet er udstrakt til så stort et område, at det skurrer meget i ørerne i forhold til hans ytrings- og forsamlingsfrihed.

Han lægger også vægt på, at Rasmus Paludan ikke vil brænde koraner under Folkemødet.

- Som jeg forstår det, har han ikke planer om at afbrænde koranen, men bare at deltage i Folkemødets debatter som alle andre. Og han er altså politiker, og de skal jo nyde en særlig høj grad af beskyttelse. Så medmindre der ligger nogle meget konkrete trusler, så er jeg ikke overbevist om, at det her påbud kan opretholdes.

Næring til Nato-spekulationer

Folkemødet falder i år kort før et vigtigt topmøde i Nato, hvor statsminister Mette Frederiksen i både danske og udenlandske medier beskrives som en af topfavoritterne til at løbe af med posten som generalsekretær.

Men netop Paludan har været en rød klud i hovedet på Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, der længe har forhindret Sveriges optagelse i Nato, blandt andet med henvisning til Rasmus Paludans koranafbrændinger.

- Hvad tænker du om, hvorvidt det her påbud kommer for at lukke Paludan ned, fordi Tyrkiet før har gjort sig vanskelig på grund af Rasmus Paludan?

- Det kan jeg jo ikke vide noget om. Men det giver da næring til den slags spekulationer, og det kan være med til at underminere tilliden til institutioner, siger Mchangama.

- Uden at man direkte kan sammenligne det her med Tibet-sagen, så smager det lidt af det samme: At man begrænser grundlovssikrede rettigheder på et meget løst grundlag. Men som sagt ved jeg jo ikke, om der ligger en konkret trussel mod ham, understreger han.

V: Påbud helt okay

Politiet får opbakning til at afskære Rasmus Paludan fra årets Folkemøde på Bornholm fra regeringspartiet Venstre.

Ekstra Bladet har spurgt ordførere fra alle tre regeringspartier, men det er kun Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, der er vendt tilbage.

'Der er tale om en konflikt mellem på den ene side Paludans ytringsfrihed og på den anden side sikkerheden for flere tusinde mennesker', skriver han i en sms.

' Jeg er af den opfattelse, at politiet har foretaget en korrkt afvejning og bedt ham holde sig væk. Paludan kan ytre sig alle andre steder og på alle platforme, skriver Preben Bang Henriksen.