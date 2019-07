Paludan nægtet adgang til festival

Selvom Stram Kurs-stifter Rasmus Paludan har købt billet til dette års Langelandsfestival, får han ikke lov til at komme ind, når han møder op.

Det skriver TV2/Fyn.

- Vi ønsker ham ikke hernede. Han kan ikke komme ind. Simpelthen. Sådan er det, siger Allan K. Pedersen, der er direktør for Langelandsfestival, til TV2 News.

Festivalledelsen blev opmærksom på, at Rasmus Paludan ville på Langelandsfestival, da han og to andre venner forsøgte at købe adgang til at bo i vip-området. Der skal man nemlig oplyse navnet på de overnattende.

Paludan fik en mail retur om, at han til enhver tid er uønsket på Langelandsfestival.

- Jeg har aldrig prøvet at blive afvist på en festival. Det er helt enestående og meget sørgeligt, siger Paludan til TV2/Fyn.

For sikkerheden

Allan K. Pedersen begrunder afvisningen af Paludan med, at det er for de andre gæsters sikkerhed og tryghed.

Fyns Politi har fortalt TV2/Fyn, at man vil være ved festivalen, når Paludan ankommer.