Paludan: - Nu begynder vores arbejde for at bevare Danmark for danskerne

Rasmus Paludan afviser, at han har brudt reglerne for med ekspresfart at blive opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg

Kun en formalitet adskiller nu Rasmus Paludans yderligtgående og stærkt islamkritiske parti Stram Kurs fra at være stillet op til det kommende folketingsvalg.

Det kræver nemlig fortsat, at Paludan selv meddeler Indenrigsministeriet, at hans parti vil stille op.

Og det kommer til at ske i aften, fortæller Rasmus Paludan nu i et interview med Ekstra Bladet:

- Jeg tror, jeg anmelder her i aften. Da vil vi formentlig have nået ca. 22.000 vælgererklæringer. Og så vil vi have ca. 2000 ekstra ud over, hvad vi skal bruge, siger Rasmus Paludan, som takker de over 20.000 danskere, der har været med til at sikre det kontroversielle parti nok vælgererklæringer:

- Jeg er meget ydmyg og taknemmelig over de danskere, der har valgt at give Stram Kurs deres vælgererklæring, så vi kan stille op til Folketinget. Jeg håber også, de vil give os vores stemme. Det vil betyde, at vi nu kan påbegynde vores arbejde for at bevare Danmark for danskerne.

Sikkerhedstrussel: Forbud mod Paludan-demo

- Hvordan forklarer du den hastighed, det er foregået med?

- Jeg sikker på, at det skyldes, at mange danskere har fået øjnene op for, at Stram Kurs og Rasmus Paludan tilbyder en klar og veldefineret løsning på de mange problemer, som uønsket immigrationen har forårsaget med vold, voldtægt og mord i et væk over for uskyldige danskere, som ellers vil leve i fred og fordragelighed med hinanden.

- Men du har fået flere advarsler fra Indenrigsministeriet, fordi du har omgået reglerne ifm. vælgererklæringer. Hvorfor har du ikke rettet ind?

- Det er overhovedet ikke rigtigt. Det, der er gældende ret, er, at man kan gøre som Klaus Riskær, og hans vælgererklæringer blev fuldstændig godkendt. Det gør det til gældende ret.

- Men I har jo omgået den eftertænksomhedsperiode på syv dage, som er reglen. Hvorfor har I ikke rettet ind?

- Altså vi har sørget for at lave den samme løsning som Riskær, hvor man kan give en vælgererklæringen med det samme. Det er i orden, at man gør det. Derfor har vi gjort det.

Foto: Anthon Unger

- Hvordan vil du føre valgkamp?

- Jamen, jeg skal tøjle og beherske min foragt for de politikere, der har ført landet ind i den dybe krise, som nationen står over for. Da vil jeg gøre mit yderste for, at det ikke skinner for meget igennem. For det kan man ikke bruge til så meget. Men jeg føler helt klart, at mange danskere bakker op, fordi de deler min træthed over, at nutidens politiske, såkaldte ledere har ført nationen ind i en dyb krise, hvor vi er blevet overtaget af fremmede fjender, der ønsker at dræbe og fornedre danskerne.

- Men vil du fortsat praktisere dine happenings med korankast og afbrænding af koraner?

- Man kan sige, at valgkampen vil nok primært være vælgermøder. Men der er tre steder, vi bliver nødt til at demonstrere. Det er Blågårds Plads, Albertslund og Værebroparken i Bagsværd, for der har vi indtil nu ikke fået lov at demonstrere. Men ellers tilpasser vi os de regler, der er der, hvor vi er gæster. Ligesom vi kræver, at dem, der kommer til vores land, tilpasser sig danernes regler. Men jeg kan jo ikke stå og lade som om, jeg har dyb respekt for politikere og journalister, når jeg ikke har det.

Efter Paludan-bombe: - Nu bliver det et freak-valg

Foto: Emma Sejersen

- Men vil du kaste med koranen?

- I forhold til korankast så er der altid behov for motion. Så jeg vil nok fastholde muligheden for at dyrke idræt i det fri.

- Vil du tage koraner med på landsdækkende tv?

- Det ved jeg ikke. Det kan også være, vi nu har vist tilstrækkeligt med gange, at man gerne må skænde Koranen. Det har jeg ingen specifikke planer om. Men det er klart, at hvis det er et tv-program, hvor man ikke tager rekvisitter med, så tager jeg heller ikke rekvisitter med.

- Hvem tilskriver du æren for, at du har fået så mange erklæringer på så kort tid?

- Det er da en kombination. Den direkte udløsende faktor, er, at jeg selv og Ronnie fastholdt, at vi ville demonstrere d. 14. april. Den ære må tilskrives mig og Ronnie. Men der var nogle efterfølgende aktører, som var medvirkende faktorer. Og der var de kriminelle samfundstabere på Nørrebro og pressen medvirkende faktorer.