Paludan om hjerneskade-historie: Heldigvis er jeg hårdhudet

Rasmus Paludan mener kun, at hans dom fra 2015 og historien om hans hjerneskade bliver skrevet, fordi medierne vil have ham ned med nakken

Samme dag, som Rasmus Paludan og hans parti, Stram Kurs, blev godkendt som opstillingsberettigede til Folketinget, ramte historien om hans hjerneskade flere danske medier.

Men den historie bliver kun skrevet, fordi danske journalister er uenige med Paludan og hans politik, mener den racismedømte 37-årige partileder.

- Det er eksemplet på, at pressen ikke skyer nogle midler for at ramme mig og partiet Stram Kurs, siger han i en video på YouTube, hvor han har et kæmpemæssigt publikum med mere end 34.000 abonnenter.

- Heldigvis er jeg hårdhudet, siger han.

Til Ekstra Bladet uddyber Paludan:

- Jeg kan ikke kommentere på privatlivets ting, for hvis jeg begynder at gøre det, er det spiralen uden ende.

Tungtvejende grunde

- Men jeg vil sige på metaplan - altså ikke til historien, men om historien - at, det ikke er i overensstemmelse med god presseskik. Påstande om folks helbredsforhold skal behandles på samme måde - uanset om de er sande eller ej. Der skal være tungtvejende grunde til at bringe dem. Det er jo ikke noget, man gør med andre politikere, siger Paludan.

- Det fremgår, at du har en mengrad og tab af erhvervsevne, og at det (ulykken i 2005, red.) forandrede dig. Man kan vel argumentere for, at det kan spille en rolle i dit politiske virke i dag.

- Hvis jeg kommenterer det, kommer jeg jo til at kommentere på indholdet, så det ser jeg mig afskåret fra at kommentere på.

Ikke bange for konflikter

I videoen på YouTube fortæller han i øvrigt, at hans uvilje til at kommentere historien ikke handler om at dække over noget.

- Der er ingen tvivl om, at der ikke er noget at komme efter i mit privatliv, for jeg har i det store hele ikke gjort noget banebrydende mærkeligt.

- Det er et forsøg på at ramme mig og partiet. Vi (Stram Kurs, red.) står ved vores politik, og der er ikke så meget tvivl om, at jeg ikke er bange for at tage konflikter. Så ville jeg nok ikke stille mig op i ufatteligt mange taber-ghettoer rundt omkring i Danmark og fortælle profetens tilhængere, hvad jeg mener om dem.

