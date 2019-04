Paludan på valg tidligere: Fik smæk af Messerschmidt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Rasmus Paludan og Stram Kurs stormer lige nu mod at blive opstillingsberettiget til Folketinget. Det er dog ikke første gang, at den indvandringskritiske Paludan har figureret på en stemmeseddel.

Således stillede han i 2009 op til Europa-Parlamentsvalget for JuniBevægelsen, og han var også en del af bevægelsens landsledelse.

Rasmus Paludan på valgplakaten for JuniBevægelsen i 2009 ved Europa-parlaments-valget. Foto: Jakob Jørgensen/Ritzau Scanpix

Blandt andet ytrede Rasmus Paludan dengang følgende til Politiken forud for valgkampen:

- JuniBevægelsen arbejder for, at medlemslandene skal fortsætte som selvstændige lande, der selv fastlægger deres indvandrings- og udlændingepolitik. Det fremgår af JuniBevægelsens arbejdsprogram, at JuniBevægelsen er for samarbejde mellem landene om indvandring og stemmer for minimumsrammer for indvandreres vilkår. Det forudsætter naturligvis, at et flertal i Folketinget kan tilslutte sig sådanne aftaler med de øvrige EU-lande.

Vælgerne var dog ikke synderlig vilde med Paludan. Tal fra Danmarks Statistik afslører, at Rasmus Paludan endte med at få 663 stemmer, og han var derfor langt fra at blive valgt ind. JuniBevægelsen endte samlet med 55.459 stemmer, hvilket heller ikke var nok til at få nogen mandater.

Valgets topscorer det år var Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt med 284.500 personlige stemmer efterfulgt af Dan Jørgensen (S) og Margrete Auken (SF).

Morten Messerschmidt holder sejrstale i juni 2009 efter et Europa-parlaments-valg, hvor han fik 284.500 personlige stemmer. Foto: Niels Hougaard/Ritzau Scanpix

Rasmus Paludan var i 2017 tæt på at komme på stemmesedlen igen, da han blev valgt som kandidat til kommunalvalget for Nye Borgerlige i København. Paludan endte dog senere med at forlade partiet, og i juli 2017 kunne Ekstra Bladet fortælle, at han havde stiftet partiet Stram Kurs:

– Jeg opdagede, at Nye Borgerlige slet ikke havde den indstilling, som jeg havde. De lancerede sig som hårdere end DF, men det var de slet ikke.

– Pernille Vermund har sagt, at folk må have lov at dyrke deres religion, og at det skal man ikke blande sig i. Og jeg går ind for, at der ikke skal være islam i Danmark, sagde Paludan dengang.

Tæt på

Stram Kurs og Rasmus Paludan var fredag morgen oppe på 17.739 vælgererklæringer. Det kræver mindst 20.109 at stille op til Folketingsvalget. Et parti skal senest melde sig som opstillingsberettiget 15 dage inden valgdagen.