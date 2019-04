Paludan påstod Hønge brændte koran af: - Racistisk brøleabe

Karsten Hønge vil ikke anmelde Rasmus Paludan for injurier, da det 'er for meget stads at gøre ud af sådan en racistisk brøleabe'

'Karsten Hønge brænder hellig koran i Vollsmose'.

Sådan stod der på engelsk over en Facebook-livevideo, som det islamfjendske parti Stram Kurs, der er stiftet og ledes af Rasmus Paludan, i januar publicerede. Det skriver Jyllands-Posten.

Men SF's politiske ordfører har aldrig brændt hverken Koranen eller andre bøger af i Vollsmose.

Han langer nu kraftigt ud efter Rasmus Paludan for den falske overskrift, som blandt andet resulterede i, at PET måtte tage kontakt til Hønge for at informere ham om, at han urigtigt blev sat i forbindelse med koranafbrændinger.

- Det sætter nye uhørt lave standarder for ham. Jeg tænkte, han måtte have en bund - en nedre grænse et sted. Men jeg tog fejl, siger Karsten Hønge om sagen til Ekstra Bladet.

- Jeg har været udsat for lidt af hvert. Men jeg kan ikke huske, at man på den måde forsøger at ramme mig. Han prøver at gøre livet farlig for mig, lyder det fra Karsten Hønge.

SF-profilen har dog valgt ikke at anmelde Rasmus Paludan til politiet for injurier.

- Nej. Det vil jeg ikke. Jeg synes, det er for meget stads at gøre ud af sådan en racisitisk brøleabe. Hvis jeg anmelder ham, så risikerer jeg bare at ende i noget, der ikke stopper igen, fordi det nærmest er uendeligt med hans påfund. Hvis man roder i en skraldespand, kommer det til at lugte, siger Karsten Hønge.

- Og så er jeg typen, der tager tingene, som de kommer. Der skal meget til, før jeg gider anmelde nogen til politiet, siger Hønge.

Til Jyllands-Posten siger Paludan, at han mener Karsten Hønge har brændt Koranen af 'i overført betydning', fordi Hønge efter Paludans opfattelse har langet ud efter Stram Kurs' ytringsfrihed.

I efteråret kritiserede Hønge, at der politiet brugte for mange ressourcer på at stillet op til Stram Kurs-demonstrationer.

Over for Ekstra Bladet langer Paludan ud efter Karsten Hønge:

- Det er dybt æreskrænkende at kalde mig for en 'racistisk brøleabe'. Brøleabe er æreskrænkende i sig selv. Og den dom, jeg har fået (for racisme red.), har ikke retskraft, da den er anket, siger Rasmus Paludan til Ekstra Bladet.

- I virkeligheden er det Karsten Hønge, der er racist. Han hader tydeligvis danskere og går ikke ind for ytringsfrihed eller forsamlingsfrihed, lyder det fra partilederen.

