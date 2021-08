Paludan presser drenge til at se selvmordsvideo

Partilederen for Stram Kurs, Rasmus Paludan, har fået unge til at se en video, hvor en mand skyder sig selv med pistol i hovedet, hvorefter denne falder blødende og død til gulvet

Rasmus Paludan har presset en gruppe unge til at se en selvmordsvideo gennem sit politiske fællesskab 'Dansk Ungdom' på den digitale platform Discord.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af lyd- og videooptagelser af episoden.

En af de 11 unge, der ser videoen, hvor en mand begår selvmord, fortæller kort forinden, at han er 13 år gammel. En anden af deltagerne er 14 år, oplyser en af de unge i chatten.

Ekstra Bladet kunne fredag afsløre, at Rasmus Paludan også bruger sin Discord-server til at tale om grov sex med mindreårige drenge. Men det er altså ikke det eneste, partilederens unge chat-venner er blevet udsat for.

- Føj, hvor er det klamt

I forbindelse med en snak på Discord, hvor Paludan fører ordet, deler en af de unge frivilligt sin skærm. Det vil sige, at alle andre i samtalen kan se, hvad der foregår på hans computer.

Rasmus Paludan dikterer herefter for den unge, hvordan man staver til navnet på den person, der slår sig selv ihjel. Derefter finder den unge videoen på et socialt medie.

Det er en selvmordsvideo, Rasmus Paludan 'finder interessant', siger han i samtalen.

En anden af de unge udbryder: - Skal vi bare se folk slå sig selv ihjel, eller hvad?

Rasmus Paludan svarer prompte: - Ja.

Partilederen begynder dernæst at forklare baggrunden for selvmordsvideoen. Mens han gør det, ser den unge, der deler sin skærm, først videoen for sig selv.

- Ej, det behøver vi sgu ikke at se. Føj, hvor er det klamt, udbryder han.

- Jo, vi gør!, svarer Rasmus Paludan.

- Okay. Jamen, så vil jeg bare lige sige, at folk, der ikke kan lide at se sådan noget, skal lade være med at kigge på min stream, fortæller den unge.

Rasmus Paludan svarer, at det er fint, hvorefter videoen starter.

- Det er strafbart

Ekstra Bladet har forelagt materialet for Sten Schaumburg-Müller, der er professor i jura ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Han vurderer, at der er en lovovertrædelse.

- Det handler om straffelovens paragraf 264d. Man ikke må vise billeder eller video, hvis det åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden, som det hedder i lidt tungt sprog. Og det er netop sådan noget, vi har med at gøre her. Det er et no-go. Det er strafbart, siger han.

Sten Schaumburg Müller, juraprofessor ved SDU, er ikke i tvivl: Paludan overtræder paragraf 264d - også selvom partilederen får en anden til at finde og vise selvmordsvideoen. Foto: Anthon Unger

- Er der forskel på, om det vises for folk over 18 år eller, som i dette tilfælde, for børn helt ned til 13 år?

- Vi tager lige svaret i to trin. Er det strafbart? Ja, det vil det være. Man må ikke videregive det, og så er det ligegyldigt, hvem det er til. Det næste trin er så - hvor groft er det, man ser? Hvor gamle er dem, man viser det til? Men da vil det mere være et strafudmålings-spørgsmål, siger Schaumburg-Müller.

Om Paludans rolle siger jura-eksperten:

– Paludan siger: ’Spil den’, og så afspiller den unge videoen. Det er paragraf 23 i straffeloven – han ’tilskynder’. Tilskynder til at vise en video, der er ulovlig at dele med andre jævnfør paragraf 264d.

- Videoen burde vises i skolen

Ekstra Bladet har talt med Rasmus Paludan om visningen af selvmordsvideoen og dokumentationen herfor.

Her følger et udpluk af den meget lange konfrontation mellem Ekstra Bladets journalist (som taler i kursiv) og partilederen:

- Vi er i besiddelse af dokumentation vedrørende en selvmordsvideo (på ’Dansk Ungdom’-serveren på Discord, red.).

- Altså, man kan slet ikke lægge videoer op på serveren på Discord.

- Nej, men vi har optagelser af en bruger, der deler sin skærm, så alle kan se med. Det er muligt på Discord. Mens du og andre sidder og ser med - blandt andet en person på 13 år. Det har vi billeder af, at han skriver.

- Der bliver vist to videoer. Den ene er en video, hvor en mand bliver skudt i en lufthavn. Den anden er en video, som du opfordrer til, at I skal se sammen. Du finder den interessant, siger du. (...). Drengene starter med at sige, at de ikke har lyst. Så siger du, at det skal I.

- Er det noget, jeg deler? For det har jeg ingen erindring om.

- Du deler ikke videoen. Men vi har fået juraprofessor Sten Schaumburg-Müller til at vurdere, hvorvidt det stadig er dit ansvar. For det er jo dig, som opfordrer til at se den. Du hjælper de unge drenge med at kunne se den.

- Jeg hjælper da på ingen måde. Altså, for det første vil jeg sige, at Sten Schaumburg-Müller ... Hver gang, han bliver spurgt, om jeg har gjort noget ulovligt, så siger han ja. Helt sikkert. Det hjælper jo ikke særlig meget.

- Du sidder og staver navnet (på selvmordsvideoen, red.) for de her drenge og hjælper dem med at kunne finde den.

- Hvad er det for en video?

- Det er videoen med ham politikeren i USA, der skyder sig selv.

- Jamen, den ligger på YouTube med en aldersbegrænsning. (…) Det er jo en historisk video.

- Du ved jo, at der sidder nogle derinde, som er under 15 år. Og det reagerer du ikke på.

- Nej. Det ved jeg ikke. Det ved jeg på ingen måde. Der er trods alt også noget, der hedder forældreansvar. Så det er forældrenes skyld (…).

- Jeg har ikke vist nogen ting. Jeg tror ikke, jeg har opfordret nogen til at se den video. Jeg synes til gengæld, at videoen er ret relevant. Jeg synes, at videoen burde vises i skolen.

- Det ændrer ikke på, at det er ulovligt. Vi har som sagt fået det vurderet af en ekspert.

- Det giver jeg ikke fem flade øre for. Det må politiet jo vurdere til den tid. Jeg lever et liv, hvor alle gerne vil have, at jeg bliver beskyldt for alle mulige ting. Det tager jeg ikke så tungt.

- Det vigtigste er, om jeg bliver dømt eller ej.