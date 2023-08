Paludan reagerer: Det giver mig mere blod på tanden

Rasmus Paludan mener ikke, at regeringens lovforslag om koranafbrændinger kommer til at ændre noget som helst. Tværtimod har han fået mere blod på tanden

Regeringens forslag om at forbyde såkaldte 'utilbørlige behandlinger af genstande med stor religiøs betydning' har allerede fået Rasmus Paludan til at overveje, hvordan han kan fortsætte med sine demonstrationer.

Og den nye lov kommer på ingen måde til at stoppe ham eller løse problemet, mener han. Tværtimod.

- Det er jo elastik i metermål i forhold til, at det er meget svært at se, hvad der egentlig er ulovligt, siger Rasmus Paludan.

- Tror du, at det her forslag kommer til at gøre nogen som helst forskel for din og andres lyst til at lave demonstrationer og gøre opmærksomme på jer selv på forskellige måder?

- Ja, jeg tror det kommer til at have rigtig stor betydning.

- For vi kommer til at have meget mere blod på tanden, end vi nogensinde har haft før, siger Rasmus Paludan.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der forbyder afbrænding af religiøse skrifter på offentlige steder.

Stor betydning

Rasmus Paludan har allerede tænkt over, hvordan han kan omgå loven.

- Hvis man i privaten tager en koran og skiller den ad, side for side, omslag for omslag, og så tager det hele ned i en plastikbakke, stiller foran en moské og sætter ild til det, så er det jo ikke en religiøs genstand mere.

- En bog er jo ikke en bog, hvis det bare er en masse enkeltstående sider, der ligger hulter til bulter. Jeg er dog ikke sikker på, at de muslimske lande kan se den store forskel, siger Rasmus Paludan.

Han forestiller sig også, at det er lovligt at lave en vielse af to homoseksuelle mænd foran en ambassade, hvor mændene skal give koranen og hinanden et kys.

Forventer flere afbrændinger

Og regeringens nye lovforslag kan netop åbne for en ladeport af alternative demonstrationer, som kan skabe stærke reaktioner i muslimske lande.

Det siger professor i forvaltningsret på Københavns Universitet Jens Elo Rytter til Ritzau.

- Hvis man eksempelvis begynder at latterliggøre tegninger af hellige personer - herunder Muhammed og lave manifestationer af det i stedet for, kunne man forestille sig, at det også ville afføde en stærk reaktion i udlandet, siger professoren.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen sagde desuden på fredagens pressemøde, at man forventer flere koranafbrændinger i fremtiden som følge af lovforslaget.

Dog kun 'på den korte bane', lyder det.

- Jeg har brugt meget tid på at forklare det lidt paradoksale, at fordi regeringen har den her intention, så vil man på den korte bane nok snarere se flere end færre koranafbrændinger.

- Og det forstår man godt på det niveau, jeg taler med landene på, sagde Løkke.