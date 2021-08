Paludan-sagen politianmeldt

Da Red Barnet fik forelagt et udpluk af det grove materiale, Ekstra Bladet havde gravet frem ved at infiltrere Rasmus Paludans Discord-server 'Dansk Ungdom', hvor han har grov sexsnak med børn, meldte de ud, at de på den baggrund ville anmelde sagen til politiet.

Det er nu sket fredag eftermiddag, bekræfter Red Barnet til Ekstra Bladet.

Anmeldelsen er ifølge Red Barnet sendt per mail til Nationalt Cyber Crime Center - også kaldet NC3.

Hos Red Barnet understreger man, at det er sagen og de krænkelser, man vurderer er strafbare, der er meldt til politiet, og ikke Rasmus Paludan som person.

- Red Barnet kan bekræfte, at organisationen har indgivet politianmeldelse i sagen. Red Barnet er blevet gjort bekendt med dele af det materiale, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, og har vurderet, at noget af indholdet kan være ulovligt og blufærdighedskrænkende, lyder det fra verdens største uafhængige børneorganisation.

Ane Lemche, psykolog hos Red Barnet, var chokeret over de ting, hun fik præsenteret af Ekstra Bladet. Derfor har organisationen nu meldt sagen til politiet. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet besøgte tidligere fredag Red Barnet i domicilet på Rosenørns Allé i København.

- Hvad er det specifikt i klippene, der gør det egnet til en anmeldelse?

- Når vi vælger at politianmelde, er det fordi, vi kan se, at der tilsyneladende er tale om børn under 15 år, som bliver eksponeret for alvorlige og nedværdigende seksuelle historier over tid, hvor de selv bliver inddraget i historierne, siger psykolog Ane Lemche fra Red Barnet og fortsætter:

- Historierne er ekstreme i deres indhold, og det er meningen, at man som tilhører skal sidde og grine af det og kunne holde ud og kunne tåle at være en del af det her univers. Det er ikke sundt for børn, og vi mener, at politiet bliver nødt til at tage stilling til, om det her er ulovligt, lyder det fra psykologen.