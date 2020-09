Paludan smider bombe: Jeg er svensk statsborger

Rasmus Paludan påstår, at han igennem mere end 20 år har været svensk statsborger. En svensk juraekspert mener, at han har en god sag. Dermed kan svenskerne få svært ved at holde Rasmus Paludan ude af landet

Ved du noget? Send dit tip direkte til journalisten bag historien her.

De svenske myndigheder får formentlig mere end almindeligt svært ved at opretholde det indrejseforbud, man 28. august gav den racismedømte politiker Rasmus Paludan, da en mislykket koranafbrænding resulterede i voldsomme optøjer i Malmø.

For den kontroversielle højrefløjspolitiker, der i sine YouTube-videoer ynder at kalde sig 'Danernes Lys', er måske slet ikke så dansk, som han selv giver udtryk for at være.

Onsdag indgav Rasmus Paludan en skrivelse til den svenske ambassade i Danmark, hvor han redegør for, hvorfor han igennem to årtier har været svensk statsborger.

Det bekræfter den svenske ambassade i København over for Ekstra Bladet.

Se også: Paludan får to års indrejseforbud til Sverige

Bombe under indrejseforbud

Og meget tyder på, at de svenske myndigheder kan blive tvunget til at anerkende Paludan som svensk statsborger.

Sådan lyder vurderingen fra lektor ved Uppsala Universitet og doktor i konstitutionelret Patrick Bremdal til Ekstra Bladet.

Frygter nye optøjer: Svensk politi henter forstærkninger fra hele landet

Ekstra Bladet har fremlagt en række oplysninger om Rasmus Paludans personlige ophav til den svenske juraekspert. Ud fra de forelagte oplysninger er dommen klar: Alt peger på, at Paludan har krav på svensk statsborgerskab.

Lektorens analyse kan være en bombe under det toårige indrejseforbud til Sverige, som Paludan 28. august blev tildelt.

Paludan: Jeg er svensk statsborger Ikke overraskende er Rasmus Paludan helt på linje med den svenske lektor fra Uppsala Universitet. - Jeg læser loven sådan, at jeg har ret til svensk statsborgerskab. Der er ikke noget at være i tvivl om, når man læser den svenske medborgerskabslov. Jeg er svensk statsborger. - Du er uønsket af de svenske myndigheder. Du har fået indrejseforbud, og dit seneste forsøg på demonstration førte til store uroligheder i Malmø. Hvorfor holder du dig ikke væk? - At den svenske regering ikke ønsker mig, tager jeg som en indikation på, at jeg er ønsket af den store svenske befolkning. - Vi kæmper i første omgang for den danske befolknings lykke og sikkerhed, og vi mener, at islamiseringen af Sverige er en enorm trussel mod den danske befolkning - Du er dømt for racisme herhjemme. Du har dermed ikke en ren straffeattest. Kan det ikke give dig problemer i forhold til din ansøgning? - Jeg er svensk statsborger, så der er slet ikke tale om en ansøgning. Jeg er svensk statsborger. Det er indiskutabelt. - Punkterer det ikke hele myten om 'Danernes Lys', at han i virkeligheden er halvt svensker? - Nu er jeg jo ikke svensker. Men jeg har hele tiden været ærlig omkring, at min far er skåning. Og en skåning er dansker. - Jeg beklager, hvis jeg er dårlig til geografi, men hvor er det, Skåne ligger henne? - Det ligger på den anden side af Øresund. - Men er det ikke Sverige derovre? - Ved du, hvorfor København ligger, hvor den ligger? Fordi København ideelt set ligger midt i Danmark. Desværre har den østlige del af Danmark været kaldt Skånelandene siden freden i Roskilde i 1658. - Men det er jo 400 år siden? - Jo, jo, men i betydeligt længere tid har det været dansk. Det er åbenbart ikke noget, man lærer på Journalisthøjskolen, men Skåne har været dansk betydeligt længere, end det har været svensk, slutter Rasmus Paludan. Vis mere Luk

Paludans sag behandles i Sverige

Den svenske ambassade i København oplyser, at Rasmus Paludans sag er sendt til Sverige, hvor den er ved at blive behandlet i Migrationsverket.

Ambassaden kan ikke oplyse, hvornår man regner med at have behandlet sagen, men allerede på lørdag planlægger Rasmus Paludan sammen med omkring ti medlemmer af Stram Kurs at rejse tilbage til Stockholm.

Her har han anmeldt fem demonstrationer i belastede boligområder. Blandt andet Rinkeby.

Voldsomme billeder fra optøjerne i Malmø. Foto: Ritzau Scanpix

Rasmus Paludans seneste besøg i Sverige endte i voldsomme optøjer.

Her måtte politi fra flere politikredse i Sverige tilkaldes for at få situationen i Malmø under kontrol. Ved optøjerne blev 15 personer anholdt, da demonstranter kastede sten og brændende genstande efter politiet

Ekspert: Derfor kan Paludan også være svensk statsborger Ifølge lektor ved Uppsala Universitet og doktor i konstitutionelret Patrick Bremdal skal nøglen til Paludans svenske statsborgerskab findes i Paludans fars fortid. Han understreger, at han ikke er bekendt med hele sagen, men peger på, at ud fra de oplysninger, han er blevet forelagt, bør sagen være klar. I slutningen af 80'erne giftede Rasmus Paludans svenske far sig med Rasmus Paludans danske mor. Det sker ifølge en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået på Rådhuset i Helsingør 1. juni 1989. På daværende tidspunkt er Rasmus Paludan syv år gammel, og fordi den kommende Stram Kurs-formand fortsat er under 18, betyder daværende svensk lovgivning, at Rasmus Paludan med brylluppet nu også skal betragtes som svensk statsborger. Formelt ville Rasmus Paludan dog miste statsborgerskabet igen, da han fyldte 22, hvis ikke han havde indsendt en skrivelse til de svenske myndigheder om, han ville beholde sit statsborgerskab inden da. Den skrivelse sender Rasmus Paludan aldrig. Reddet af tilfældighed

Alligevel ender han formentlig med at opfylde de svenske regler for at få statsborgerskab. 'Der var dog en undtagelse fra den regel, hvis du havde boet og dannet en forbindelse til Sverige inden da,' skriver Patrick Bremdal i en mail til Ekstra Bladet. 'Hvis Rasmus Paludan kan bevise, at han har haft bopæl i Sverige eller har været her under omstændigheder, der indikerer en forbindelse til Sverige, kan han formentlig få en bekræftelse af sit svenske statsborgerskab hos Migrationsverket,' lyder vurderingen fra den svenske juraekspert. I nogle måneder omkring efteråret 2000 og et par uger ind i januar 2001 bor og arbejder Rasmus Paludan i Stockholm. Ifølge et dokument fra de svenske skattemyndigheder registrerer man, at Paludan fraflytter Sverige igen 15. januar 2001. Vis mere Luk

Persona non grata

Rasmus Paludans formodede ret til svensk statsborgerskab kan blive en stor hovedpine for de svenske myndigheder, der ingen ønsker har om, at Paludans koranafbrændinger bliver hverdag i de svenske ghettoområder.

Da politichef i Malmø Mattias Sigrfridsson 28. august offentliggjorde Paludans indrejseforbud, tordnede han mod den danske højrefløjspolitiker og erklærede ham persona non grata.

Der blev afholdt en demonstration i Malmø fredag i sidste uge, hvor både Stram Kurs og moddemonstranter var til stede. Men det blev uden Rasmus Paludan, der blev stoppet, inden han kom ind i Sverige. Foto: Johan Nilsson/Tt/Ritzau Scanpix

Af SVT blev politichefen spurgt, om det ikke var en begrænsning af Rasmus Paludans ytringsfrihed at nægte ham både at demonstrere og indrejse i Sverige.

Dertil lød svaret: Tværtimod.

- Vi ser det præcist modsat. Vi gør vores ypperste for at beskytte de demokratiske værdier. Den offentlige forsamling, vi i dag har nægtet at give tilladelse til, ville have været til fare for ro og orden ved begivenheden, vi har aflyst, lød svaret til SVT.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Migrationsverket, der behandler Rasmus Paludans sag. Her oplyser man, at myndigheden ikke kommenterer konkrete sager under behandling.