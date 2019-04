Paludans første løftebrud: Jeg kan ikke lige nu

'Jeg har et højtideligt løfte. Hvis vi inden for et år får 20.000 underskrifter, så vil jeg svømmer over Lillebælt'.

Så klokkeklart udfoldede Rasmus Paludan sig i maj 2018 en video på Stram Kurs' kanal på YouTube, hvor han står i vandkanten i Fredericia med det nævnte bælt og broen, der forbinder Fyn og Jylland, i baggrunden.

Slettet

Det 'højtidlige løfte' er dog ikke noget, som den omstridte og racismedømte partileder - der i sidste uge passerede de 20.109 vælgererklæringer, det kræver at stille op til folketingsvalget - har mulighed for at stå ved.

I mellemtiden er videoen blevet slettet fra YouTube-kanalen. Rasmus Paludan garanterer dog overfor Ekstra Bladet, at det ikke handler om, at han vil padle uden om, hvad han har lovet:

- Jeg glæder mig rigtig meget til at svømme over Lillebælt for at fejre vores triumf, skriver han i en sms og fortsætter:

- Men den nuværende sikkerhedssituation udelukker desværre, at jeg kan gøre det lige nu, så længe jeg er så truet på livet, som jeg er.

Her er videoen

En YouTube-bruger har valgt at uploade videoen på ny, 'så den ikke bliver glemt', som han skriver - og tilføjer:

- Internettet glemmer aldrig;)

Rasmus Paludan forklarer, at videoen må være blevet slettet fra Stram Kurs' kanal på et tidspunkt, hvor partiet fik slettet en del videoer på YouTube.

Vermund: - Hellere Paludan end Mette F.

Sikkerhedstrussel: Forbud mod Paludan-demo

Qvortrup: Derfor kan han blive valgt