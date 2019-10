Paludans højrehånd skrider: - Han er meget speciel

Den højrenationale partileder Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs har mistet sin højrehånd.

Vicepartilederen i Stram Kurs, Martin Christensen, fortæller i Radio24Syv-programmet 'Stram Diskurs', at han fra torsdag i denne uge ikke længere er medlem.

- Jeg har dags dato har givet meddelelse til partiet om, at jeg ønsker at melde mig ud af Stram Kurs. Og dermed er jeg ikke længere bundet af beslutninger, der er truffet i partiets ledelse, lyder det fra den nu forhenværende vicepartileder, som også var spidskandidat på Fyn ved folketingsvalget i juni.

- Så behøver du ikke længere holde din kæft?

- Korrekt.

Undervejs i programmet kommer Martin Christensen flere gange ind på årsagen til, at han forlader Stram Kurs.

- Den grundlæggende årsag, er at Rasmus og jeg er to meget forskellige personligheder. Rasmus er lidt, som når du ser ham på videoerne. Han er meget speciel på godt og ondt. Han er en spraglet figur. Jeg er nok noget anderledes rent temperamentsmæssigt. Jeg har aldrig haft lyst til at skænde koranen, lyder det fra Martin Christensen, der også fortæller, at han ikke bryder sig om at bruge eller råbe skældsord mod andre mennesker, som Rasmus Paludan er kendt for i sine mange Youtube-videoer.

- Du spurgte mig, om det var en fejl at melde mig ind. Hvis jeg havde haft al den viden, jeg har nu, ved jeg ikke, hvad beslutningen havde været, siger Martin Christensen.

Det nu tidligere medlem forklarer også, at han følte, at tiden i Stram Kurs havde været præget af for meget udskiftning og for mange holdningsskift.

Ekstra Bladet har bedt om en kommentar fra Rasmus Paludan. I en sms skriver partilederen om Martin Christensens udmelding:

- Jeg synes, det var den rigtige beslutning, da han på mange punkter er politisk uenig med partiet.

