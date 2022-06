Pamflet-skandale: Nu skal politiet kulegraves

Skives helt egen Tibet-sag er nu blevet overdraget til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Det viser et brev fra Midt- og Vestjyllands Politi, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Sagen handler om, at tre ældre herrer, der uddelte pamfletter til Skivemødet, blev smidt væk af politiet, da politiet vurderede, at deres 'nej'-uddeling havde 'karakter af en demonstration'.

Midt- og Vestjyllands Politi forsvarede i første omgang deres handling i Ekstra Bladet, men har senere beklaget og erkendt, at de foretog et fejlskøn.

Nu skal Den Uafhængige Politiklagemyndighed så vurdere, om betjentene har brudt loven.

Forsøgte at lukke sagen

Midt- og Vestjyllands Politi prøvede ellers at lukke sagen, hurtigere end den blev åbnet.

Da de dagen efter artiklen i Ekstra Bladet ringede for at beklage til Åge Staun - der var en af pamflet-uddelerne - undskyldte de til ham og fortalte, at de havde begået et fejlskøn.

Staun bad herefter om en skriftlig rapport af hans samtale med politiet, og her blev han overrasket.

I rapporten - som politiet har skrevet - står der nemlig, at Staun har godkendt, at politiet ikke vil foretage sig yderligere i sagen.

Men det har han ikke.

- Det kom aldrig på tale. Det er direkte usandt, og jeg synes, det er uartigt, når jeg lige har fortalt ham, at jeg vil have det på skrift, så jeg med min advokat kan beslutte min videre færd i sagen, siger han til Ekstra Bladet.

- Når vi andre kører for stærkt, så kan vi jo heller ikke bare slippe afsted med at undskylde til politiet. Så for vi en bøde.

Det var disse pamfletter, som politiet ikke ville have uddelt, hvilket de efterfølgende har beklaget. Foto: Claus Bonnerup

Hvem gav ordren?

Åge Staun slipper nu for selv at foretage sig yderligere. Efter han endnu en gang klagede til politiet - denne gang over den fejlbehæftede rapport - har Midt- og Vestjyllands Politi nemlig valgt selv at forelægge sagen for Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

- Det er jeg glad for, siger Åge Staun.

- Vi skal til bunds i det her. Hvem gav den ulovlige ordre om, at tre ældre herrer, der delte lovligt materiale ud, skulle fjernes? Den kommer jo et sted fra, og det skal simpelthen belyses, siger han.

Staun håber på, at netop Den Uafhængige Politiklagemyndighed kan finde ud af, hvorfor politiet gav ordren om at få dem fjernet.

- Jeg forventer, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed laver en grundig undersøgelse af sagen og kommer til bunds i det, siger Staun.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Indrømmer fejl

Midt- og Vestjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet har de sendt et skriftligt svar.

'På baggrund af en klage har vi i Midt- og Vestjyllands Politi kigget nærmere på sagen og er kommet frem til, at vi foretog en forkert vurdering i den pågældende situation. Det skal vi naturligvis beklage, da der i forbindelse med episoden skulle have været disponeret anderledes.'

Efter Åge Staun klagede over, at politiet ville lukke sagen og påstod, at han var indforstået med det, er sagen altså gået videre. Til det skriver Midt- og Vestjyllands Politi:

'Vi har været i dialog med klager og orienteret om og beklaget vores fejlskøn. Klager har imidlertid stillet yderligere spørgsmål til politiets dispositioner vedrørende episoden og den efterfølgende håndtering, hvorfor klagen fortsat er under sagsbehandling. Af den årsag har vi på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.'