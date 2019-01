Pamper-direktør på bonusjagt: Bestilte vin efter rabat på vinrejser

Den fyrede direktør i Akademikernes A-kasse, Michael Valentin, spekulerede helt kynisk i, hvilket vin-indkøb til a-kassen der kunne udløse flest bonuspoint til vin-rejser med hustruen.

Det afslører en mail-korrespondance, Ekstra Bladet er i besiddelse af. Dokumenterne er en del af det sagskompleks, a-kassen har anmeldt og sendt til politiet, fordi man mener, Valentin har overtrådt straffeloven paragraffer om mandatsvig og returkommission.

Det skyldes, at Valentin gennem vinindkøb i a-kassens faste leverandør, Sigurd Müller Vinhandel A/S, har optjent bonuspoint til private vinrejser. Systemet har været, at kunder skulle købe et vist antal vine til bestemte lande for at komme med på næste vinrejse.

I mailkorrespondancen fremgår det, at Valentin i november 2017 foreslår daværende vicedirektør Britt Dyg Haun, at de 220 ansatte i a-kassen hver skulle have to flasker vin i gave.

Bonus-spekulant

Da han får grønt lys, skriver han efterfølgende til sin ven Henrik S. Lund i Sigurd Müller Vinhandel A/S, om han kan foreslå nogle fra Argentina og/eller Chile.

Herefter får han liste retur med forskellige alternativer, hvorefter Valentin svarer, at han tager de næstdyreste vine og spørger ind til bonus for dem:

’Skal vi så ikke nappe de to Quinta 2012, rød og hvid? Tæller de ikke også mest på bonuskontoen?’

Hvorefter Henrik S. Lund skriver om de to vine til 120 kr. stykket eksklusive moms:

’Jo det er de bedste vine og dem med mest bonus.’

Og det er ikke tilfældigt, at det lige er Argentina og Chile. For det er her, Sigurd Müllers næste vinrejse går hen i marts 2018. Her afslører en faktura, at Michael Valentin skulle betale 50.000 kroner for to personer til en vinrejse til de to lande, men han slipper 21.596 kroner billigere i optjent bonus.

Vin-indkøb Nedenstående tabel, som stammer fra en intern mail i a-kassen viser, hvor meget a-kassen har købt for hos Sigurd Müller Vinhandel A/S pr. år. Michael Valentin startede i A-kassen i august 2011. 2007 90.467,45 2008 89.194,60 2009 97.172,20 2010 90.756,53 2011 93.578,06 2012 73.996,13 2013 57.522,85 2014 255.832,35 2015 276.727,71 2016 353.966,65 2017 265.925,60 2018 256.188,58 I alt = -2.001.328,71 Vis mere Luk

Andres lommer

Ekstra Bladet har forelagt dokumenterne for Henning Fuglsang Sørensen, lektor i strafferet på Syddansk Universitet.

Han understreger, at Michael Valentin sag endnu har været for en domstol. Han vurderer dog, at der er tale om forhold, der som udgangspunkt hører under straffelovens bestemmelser om mandatsvig og returkommission.

- Hvis du skal straffe ham, så skal han have haft mulighed for at disponere på vegne af en arbejdsgiver - og gjort det på en måde, så nogle af arbejdsgiverens penge er endt i andres lommer.

- I denne situation kan det være, hvis det kan bevises, at han køber en vin, der er dyrere, end der ellers ville være købt. Noget andet er bonuspointene, som jo dybest set tilhører arbejdsgiveren. Når han bruger dem privat, er det en berigelse, han fjerner fra sin arbejdsgiver, siger han.

Michael Valentin er også politianmeldt for at få a-kassen til at betale arrangementer, som de vurderer har været private.

Ni dage i vin-paradis med konen Der var eksklusive oplevelser for alle pengene, da Michael Valentin og hans hustru drog på vinrejse med bonus-kroner i ryggen. Den stod på ni dages tætpakket program i de to sydamerikanske lande Chile og Argentina med lækre vinsmagninger og dejlige middage i smukke omgivelser. De første fire dage af turen spenderede Valentin og fruen i forskellige vinområder i Chile. ’Langs det sydamerikanske kontinents vestkyst mellem Stillehavet og Andesbjergene ligger det vinøse paradis – Chile’, som det beskrives af Michael Valentins faste leverandør, Sigurd Müller Vinhandel A/S. Her blev producenten Casa Silvas landområder eksempelvis frekventeret – og der blev ikke sparet på smagningerne. Senere gik turen til provinsen Mendoza i Argentina, der er kendt for sine dejlige vine. Endelig blev den eksklusive rejse rundet af med et par dage i Argentinas hovedstad, Buenos Aires. Vis mere Luk

Skandaleramt formand scorer millioner

Valentin: Jeg har været sjusket

Michael Valentin har selv tidligere bekræftet over for Ekstra Bladet, at han er blevet politianmeldt for vinrejserne:

- Jeg er blevet politianmeldt af Akademikernes A-kasse for et beløb, som ca. beløber sig til 40.000 kroner, som de mener kunne være tilkommet dem.

Michael Valentin erkender at have været på kostbare rejser til vinområder i Sydafrika, Californien, Chile og Italien, men afviser noget kriminelt.

- Jeg mener, at jeg har handlet i god tro og deltaget i leverandørture, som har været afholdt i 25 år, siger han.

- Så bliver jeg fanget af, at jeg ikke har været skarp nok på vilkår for deltagelse. Det er jeg selvfølgelig den i verden, som er allermest ked af og ærgerlig over, forklarer Michael Valentin.

Egenbetaling

Ifølge Michael Valentin har der været en egenbetaling på godt halvdelen af omkostningerne ved rejserne, som dermed må have kostet omkring 80.000 kroner.

- Der er en bonus, så hvis man køber et vist antal vin, så har du mulighed for at deltage i de ture. Jeg har deltaget i de ture, hvor der er en rabatdel, og det har jeg ikke været skarp nok på, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg har været sjusket i at sætte mig ind i forudsætningerne for deltagelse, fortæller den fyrede fagboss.

Ekstra Bladet har bedt Michael Valentin forholde sig til mail-korrespondancen med Sigurd Müller, men han vil ikke kommentere den.

Returkommission og mandatsvig Returkommission nævnes ofte i forbindelse med bestikkelse i den private sektor. Det kan eksempelvis være en indkøber i en virksomhed, der modtager gaver eller ydelser fra en leverandør med henblik på at få indkøberen til at købe den pågældende leverandørs produkter. Bestemmelsen om returkommission findes i straffelovens paragraf 299, stk. 2: ’Med bøde eller fængsel indtil fire år straffes den, som ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel.’ Der kan rejses tiltale for mandatsvig, hvis en person, der forvalter en andens formue, påfører denne tab for ens egen eller andres vindings skyld. Den tiltalte skal altså have haft adgang til andres midler end sine egne. § 280. For mandatsvig straffes [...] den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv. Strafferammen er fængsel i op til et år og seks måneder, jf. § 285 og i særlige grove tilfælde op til otte år, jf. § 286, stk. 2. Vis mere Luk

Afsløring: Pamper-direktør havde VIP-vinskab og flasker til 800 kr stykket

Pamper-revseren selv fældet af pamperi