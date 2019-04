Panda-vrede: Derfor råbte jeg ad dronningen

Det tangerede vel nærmest majestætsfornærmelse, da Tibet-demonstranter og deres medbragte pandahær råbte vrede slagord mod både dronning Margrethe og kronprinsesse Mary ved åbningen af panda-anlægget i Københavns Zoo.

Panda-udklædte Henrik Hansen fra København var en af dem, som onsdag råbte ad de kongelige.

Han har tidligere oplevet, at statsmagten har knægtet hans grundlovssikrede ytringsfrihed – og han er ikke tilfreds med opførslen fra kongehusets repræsentanter. Han føler, at demonstranterne foran Zoo blev ignoreret af dronningen og hendes svigerdatter, som er protektor for Zoo.

- Jeg er lidt skuffet over kongehuset. Det ville jo ikke koste dem noget lige at vende sig om - og anerkende at vi er der. Og måske give et nik.

- De kunne godt lige have vinket til jer?

- Det er måske for meget at forlange. Men de vender kun ryggen til. Jeg synes, det er skuffende.

- Er du ofte med til de her Tibet-demonstrationer?

- Jeg ved med i 2012 inde på Højbro Plads. Så har jeg ikke været med før i dag.

- Er du en af dem, som har fået frataget flaget?

- Nej, det har jeg ikke. Men jeg var en af dem, som fik erstatning, fordi politiet i 2012 skærmede for vores demonstration, så kineserne ikke kunne se os.

- Men i dag kunne I får lov til at vifte med flag, klæde jer ud som pandaer og råbe af dronningen?

- Ja, det har været udmærket.

Anders Højmark Andersen, formand for Støttekomiteen for Tibet og Lise Hjorth også fra Tibet-komiteen bekræfter begge, at der fra pandahæren og Tibet-demonstranterne foran Zoo blev råbt slagord, da kronprinsessen og dronningen ankom til Zoo.

- Jeg tror, der var nogen, som havde aftalt, at der skulle synges 'Der er et yndigt land'. Men jeg tror, der gik kuk i det. Det var svært at se, hvem der kom. Vi havde faktisk skrevet ud til folk, at vi ikke skulle råbe, når dronningen kom, siger Anders Højmark Andersen. (artiklen fortsætter under videoen)

Begge afviser dog, at de personligt råbte ad dronnningen. Men der blev råbt meget højlydt – eksempelvis ’Free Tibet’ mod Kinas ambassadør i Danmark, H.E. Fr. Deng Ying, kulturminister Mette Boch (LA) og Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

- Det var dog helt okay at råbe ad Kronprinsesse Mary, fordi hun er protektor for Zoo, forklarer Lise Hjorth.