Pandaerne er landet

SAS-flyet med pandaerne Xing Er og Mao er netop landet i København.

Om lidt vil flyet bliver modtaget ved den gamle terminal, hvor bl.a. Ekstra Bladets reporter befinder sig.

Her vil der finde en velkomstceremoni sted.

Pandaerne er en lånegave fra Kina de kommende 15 år. De skal bo i et nybygget pandaanlæg i Københavns Zoologiske Have.

En lille håndfuld demonstraterne er på plads ved lufthavnen for at demonstrere imod det, de ser, som det officielle Danmarks knæfald for det kommunistiske Kina.

Opdateres...