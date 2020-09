Panik-mail fra DF-top: Hold kæft om ny bog

Klap i!

Så kort kan kommunikationsstrategien hos Dansk Folkeparti sammenfattes, før en ny bog om Kristian Thulesen Dahl udkommer i næste uge.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af en mail udsendt af partitoppen til alle lokalformænd samt byråds- og regionsrådsmedlemmer.

Mailen er udsendt fra organisationskonsulent Steen Thomsen i partiets hovedkvarter på Christiansborg, blot få dage før bogen 'Kong Kristian - Mennesket, magten og faldet' rammer boghandler landet over.

'Der vil helt sikkert være en del omtale af bogen ifm. udgivelsen, og I vil formentlig endnu en gang blive kontaktet af journalister, der vil lede efter kritiske udtalelser, der kan give negative artikler til skade for DF. Vi håber, I som sædvanligt vil undlade at medvirke til dette,' skriver Steen Thomsen blandt andet i mailen.

Mail fra DF-toppen Kære lokalformænd og by- og regionsrådsmedlemmer. Som bekendt er der en bog på vej om Kristian Thulesen Dahl. Den udkommer mandag den 21. september. Bogen baserer sig på anonyme kilder og er udgivet af 2 journalister – den ene fra Ekstra Bladet. Der vil helt sikkert være en del omtale af bogen ifm udgivelsen og I vil formentlig endnu engang blive kontaktet af journalister, der vil lede efter kritiske udtalelse, der kan give negative artikler til skade for DF. Vi håber, I som sædvanligt vil undlade at medvirke til dette. Vi indbyder i den forbindelse alle lokalformænd og folkevalgte til et virtuelt møde på teams i morgen – torsdag den 17. september kl. 17:00 Her vil der blive givet en orientering og I kan spørge i chat-funktionen. Der udsendes en kalenderinvitation om et øjeblik med link til at deltage. Du kan også deltage ved at klikke på nedenstående link i morgen kl. 17:00 (gerne lidt før): Deltag i Microsoft Teams-møde. Vi håber, at så mange som muligt kan deltage til denne orientering. Med venlig hilsen Steen Thomsen organisationskonsulent Dansk Folkeparti Christiansborg 1240 København K Vis mere Luk

Steen Thomsen er til dagligt en central figur i DF's organisation. Han har tidligere været folketingskandidat. Foto: Casper Holmenlund Christensen

Virtuelt krisemøde

Det fremgår ligeledes af mailen, at der indkaldes til virtuelt møde over kommunikations-platformen Teams, hvor bogen er på dagsordenen.

Steen Thomen fortæller til Ekstra Bladet, at han har udsendt mailen for at 'orientere' baglandet om mailen.

- Nå, der gik ikke længe, før I fik fat i den ... Men det er rigtigt, at jeg har sendt den mail ud for at fortælle, at der kommer den her bog. Og vi kan jo se på omslaget, at den bygger på anonyme kilder. Det syntes vi, at vi ville orientere om.

- Du skriver, at folk ikke bør udtale sig. Skal det ikke være op til baglandet selv?

- Jo, bestemt. Vi vil bare gerne fortælle, at bogen kommer nu.

- Men du skriver til lokalformænd og byrådsmedlemmer, at de ikke bør udtale sig ...

- Nej, vi skriver, at vi håber på at, at de ikke vil medvirke til negativ omtale. Det er helt naturligt for enhver organisation, at man forsøger at undgå det, siger Steen Thomsen.

'Kong Kristian - Mennesket, magten og faldet' er skrevet af journalisterne Kaare Hanghøj Johansen og Kristian Brårud Larsen. Sidstnævnte er til daglig journalist på Ekstra Bladet.