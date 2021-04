Panik på museet: Intern krisemail

Ved du noget? Kontakt journalisten her via mail eller sms 1224 (alm. sms-takst)

Nationalmuseets kommunikationsafdeling er trukket i arbejdstøjet.

En intern to sider lang besked er torsdag sendt rundt på intranettet til museets ca. 700 ansatte

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af beskeden, der har overskriften 'Bag historien: Nationalmuseet og MUST i Ekstra Bladet'.

Her fastholder museets ledelse, at Rane Willerslev ikke gav Michael Jeppesen en vennetjeneste.

'Valget af MUST er sket efter Nationalmuseets vurdering af reglerne, og der har ikke været tale om en vennetjeneste', hedder det bl.a. i beskeden.

Nationalmuseet vil dog nu få museets administration til at tjekke, om alle regler er overholdt.

'På baggrund af Ekstra Bladets udsagn vil museets administration for en sikkerheds skyld igen kontrollere, om vi har en optimal praksis i forhold til reglerne.'

Museets ledelse inviterer derudover ansatte, der 'har eller møder spørgsmål omkring MUST-samarbejdet' til at kontakte museets kommunikationschef eller være med på et virtuelt møde med direktionen i maj.

Kulturminister Joy Mogensen (S) stemplede i går Nationalmussets omgang med ordrer som 'problematisk'.

Krisemailen blev udsendt inden den administrative lussing.

Måske skulle vi

Senest har Ekstra Bladet kunnet fortælle, at Statsrevisorerne i 2016 - året før Rane Willerslev blev direktør på museet - fandt det 'meget utilfredsstillende, at Kulturministeriets institutioner i mange tilfælde ikke har fulgt gældende regler og god praksis for indkøb i staten. Disse skal sikre, at offentlige institutioner køber bedst og billigst ved fx at undersøge markedet, sende i udbud, indhente flere tilbud eller købe ind via statens indkøbsaftaler.'

Det er seneste led i fortællingen Nationalmuseets direkte tildelinger af opgaver, efter Rane Willerslev kom til. Ikke mindst til journalisten Michael Jeppesen.

Som Estra Bladet har afdækket, fik Michael Jeppesen på ganske få måneder ordrer for over 1 mio. kroner, uden en eneste opgave blev sendt i udbud - eller udsat for en konkurrerende pris.

Ekstra Bladet spurgte i sidste uge Rane Willerslev, hvorfor man ikke rettede ind, efter han kom til:

- I 2016 fik Nationalmuseet ret hård kritik af Rigsrevisionen for ikke at sende nok opgaver i udbud. Har I gjort det godt nok i den her sag?

- Jeg har tjekket med min administration, og jeg mener, vi har fulgt reglerne her. Men eftersom du står her og interviewer mig, så kan jeg godt gå tilbage og tænke: Måske skulle vi have lavet et endnu mere solidt ... materiale.

Det var ikke muligt at komme igennem til Nationalmussets presseafdeling per telefon St. Bededag.