Pape erkender fejl: Sejler rundt

De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, siger tirsdag, at han bliver som formand for sit parti

Han fumlede på valgaftenen. Han snublede i finansloven. Men ellers går det godt.

De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, dukkede tirsdag op til overfladen og den voldsomme bølgegang i partiet efter flere dage i skjul på dybt vand.

Og det var med både halve og hele erkendelser af egne fejl. Dem kommer vi til. For midt i slingrekursen er der dog én ting, som Søren Pape er helt fast i kødet om: Han vil blive som partiformand.

- Det går dårligt. Går du af?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lige i fredags fået forretningsudvalgets og hovedbestyrelsens enstemmige opbakning til at fortsætte som formand, siger Pape.

Svarede forkert

Han fik samme spørgsmål på valgaftenen efter at have inkasseret historiske vælgerprygl. Dengang hånede han spørgsmålet og kaldte det 'useriøst'. Det gør han ikke mere.

Annonce:

- Hvordan har du det med det spørgsmål i dag?

- Jeg skal være ærlig og sige, at med det pres, jeg var under på det tidspunkt, der får jeg svaret forkert. Det var ikke særlig godt svaret.

- For man skal tage dette her alvorligt. Og det har jeg også gjort. Så det skulle jeg have svaret ordentligt på, siger han.

I rette med ordfører

Søren Pape er også blevet kritiseret for, at han i foråret valgte at stå uden for finansloven sammen med et par fløjpartier. Det har hans egen politiske ordfører, Mette Abildgaard, slet og ret kaldt en fejl.

'Vi skulle være gået med', har hun sagt til Politiken.

Det går Pape nu i rette med. Men han går også i rette med sig selv.

- Var det en fejl ikke at være med i finansloven?

- Jamen jeg synes, at der var for lidt at forhandle om. Så kan man altid sige, skulle vi have været med eller ikke været med.

Annonce:

- Din politiske ordfører synes, at I skulle have været med…

- Jeg har det også sådan, at man kunne have overvejet, om man skulle have siddet der noget længere og sådan noget. Jeg synes bare, at vi fik for lidt. Men vi er da nødt til at overveje, hvilket signal det sender, når vi ikke er med.

- Er du uenig med din politiske ordfører?

- Jeg ville gerne have været med i den finanslov, hvis vi havde fået noget mere. Den fejl, vi begik, var, at vi fik meldt os ud for hurtigt, lyder Papes analyse.

Nogle vil se noget snart

- Det er også en stor fejl at fumle i finansloven, er det ikke?

- Jeg ved ikke, om vi fumler i finansloven. Det, man bare skal huske, er, at vi er med i langt, langt de fleste aftaler, der bliver lavet i Folketinget.

Kritiske partifæller har også efterlyst et politisk projekt fra Pape. Og det forstår formanden godt, siger han:

- Vi skal til at lægge den konservative politiske fortælling frem nu. Jeg forstår godt, at nogle gerne vil se nogle resultater.