Pape fjerner løfter for milliarder før valg

På De Konservatives hjemmeside er der god gang i den digitale slettelak. Hele partiets højtbesungne 'Vision 2034' er forsvundet som dug for solen. Og med den flere markante politiske forslag.

Skulle formanden Søren Pape Poulsen havde forsvaret de økonomiske visioner under den valgkamp, alle forventer efter sommerferien, var det da også det helt store offentlige checkhæfte eller den skarpeste sparekniv, der skulle findes frem.

- Den kommende valgkamp kommer i høj grad til at handle om økonomi. Og efter corona, Ukraine, inflation og lurende krise er kassen tom.

- Så at tale om ting, der vil betyde skattelettelser i milliardklassen, kan meget hurtigt blive en boomerang, fordi der ikke er finansiering til det. Derfor er det nu, der skal ryddes op i nogle af løfterne, siger politisk kommentator på Ekstra Bladet Hans Engell.

Annonce:

Vilde visioner

Det er ikke småting, der nu ikke længere er konservativ politik. Siden 2016 - hvor partiet lavede den grandiøse 'Vision 2034' - har det talt for, at blandt andet selskabsskatten på sigt helt skal fjernes og at der skal indføres en flad skat på 33 procent.

- Nogle gange skal vi turde sige: Hvordan kunne vi tænke os samfundet så ud, og hvad synes vi ville være fair?, sagde den dengang nyslåede partiformand Søren Pape Poulsen der.

Så sent som i juni var det stadig De Konservatives vision og stod som partiets officielle politik på dets hjemmeside. Men i juli er det pludseligt ændret.

Helt væk er tanken om flad skat. Og selskabsskatten skal ikke længere afskaffes, men gradvist sænkes fra 22 til 19 procent. Faktisk er hele 'Vision 2034' ikke længere til at finde.

Visioner forsvinder Selskabsskatten I juni arbejdede De Konservative for at afskaffe selskabsskatten Selskabsskatten I juli arbejder De Konservative for at den skal sænkes marginalt. Flad skat I juni arbejdede De Konservative for en flad skat på 33 procent. Flad skat I juli er det punkt helt forsvundet. Vis mere Vis mindre

Regningen for at skulle stå inde for de visioner ville da også være voldsom. Ifølge beregninger fra Finansministeriet vil det koste statskassen 45 milliarder kroner at afskaffe selskabsskatten og 24 milliarder kroner at indføre en flad skat. Om året.

Annonce:

Sandhedens time

Ifølge Hans Engell ville Søren Pape Poulsen da også i en valgkamp være tvunget til at fortælle, hvor man ville spare på det offentlige, hvis visionerne var fastholdt.

- Sandhedens time nærmer sig, hvor man skal stå til ansvar for de ting, man har lagt frem. Og Søren Pape Poulsen bliver altid presset, når han skal pege på noget konkret finansiering, siger kommentatoren og fortsætter:

- Partiet er nødt til at koncentrere sig om noget, der hænger økonomisk sammen. For vi ved, at hvis man bliver skudt ned på den økonomiske politik, så kan det koste en valgsejr.

De droppede visioner hænger ifølge Hans Engell også sammen med, at Søren Pape Poulsen manøvrerer sig mod en titel som potentiel statsministerkandidat.

Annonce:

- Det er ikke kun sandhedens time, når det kommer til økonomisk ansvarlighed. Det er også sandhedens time, når det kommer til, om Søren Pape Poulsen fremstår som en troværdig statsministerkandidat. Så er han nødt til at stå for en politik, der hænger sammen, siger kommentatoren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det var slet ikke De Konservatives politik, der stod på deres hjemmeside, siger partiet. Foto: Finn Frandsen

Konservative: Ikke vores politik

De Konservative har ikke ønsket at stille op til interview for at svare på, hvad der er blevet af visionerne og hvorfor de konkrete forslag er slettet fra hjemmesiden.

I et skriftligt svar skriver partiet, at visionen ikke har noget at gøre med partiets økonomiske politik.

- 'Vision 2034' er ikke Det Konservative Folkepartis økonomiske politik og har aldrig været det. Det ville Ekstra Bladet vide, hvis de havde læst dokumentet 'Vision 2034', som indtil for kort tid siden lå på vores hjemmeside.

- Efter Ekstra Bladets henvendelse er dokumentet og al omtale af 'Vision 2034' nu fjernet fra vores hjemmeside, så en lignende vildfarelse ikke bør kunne opstå igen, skriver partiet.

Annonce:

En milepæl

'Vision 2034' er ellers omtalt på partiets hjemmesiden som en fremhævet milepæl fra partiets 107 år lange historie. Det under overskriften 'Vision 2034: Et Danmark med mere tryghed og flere muligheder'.

- Søren Pape har udpeget seks politiske fokusområder og lanceret en vision for et Danmark med mere tryghed og flere muligheder for alle, står der her.

I årevis har konkrete dele af visionen da også optrådt som partiets politik på dets hjemmeside.

Både arbejdet for en flad skat og afskaffelsen af selskabsskatten er da også ting, som partiet og dets kandidater gik til valg på i 2019. I De Konservatives valgmanual til dets kandidater ved valget stod visionerne som noget af det allerførste under punktet 'Det vil Det Konservative Folkeparti: For dig og for Danmark'.

Og i 2017 skrev formanden eksempelvis, at 'Vision 2034' definerede partiets 'overordnede' politik på boligskatteområdet.

Vision 2034 er noget, De Konservative selv fremhæver som en milepæl i partiets historie.

Useriøst

Hos Socialdemokratiet mener politisk ordfører Rasmus Stoklund, at De Konservative fortsat må mene, at der skal indføres flad skat og at selskabsskatten skal fjernes.

Annonce:

- Jeg kan ikke tolke det anderledes. For de har jo ikke meldt noget ud om, at de har ændret politik. Og der er jo ingen seriøse partier, der ændrer så markant i deres politik ved, at en webmaster ændrer på hjemmesiden over natten, siger han.

Han tror, at De Konservative er ved at nedtone, hvad partiet reelt mener, forud for et valg.

- Jeg forstå da godt, at Søren Pape Poulsen sletter nogle af de her helt vilde forslag og holder lav profil. For det er enormt skæve forslag, der vil forgylde de rigeste danskere.

- Så der er nok nogle snedige kommunikationsfolk, der har tænkt, at det var klogt at skrue ned for charmen før et valg. Og så kan man vende tilbage med forslagene, hvis der kommer et blåt flertal, siger Rasmus Stoklund.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Konservatives gavebod

De Konservative har siden 2016 udlagt sin politiske vision i 'Vision 2034', hvor der blev stillet voldsomme skattelettelser i udsigt. Ifølge udregninger fra Finansministeriet indeholdt den økonomiske del af visionen skattelettelser for mindst 73 milliarder kroner om året.

De dyreste punkter er nu fjernet, men mange er tilbage. Få overblikket her:

Droppet:

Annonce:

Skat på arbejde: De Konservative ville indføre en flad skat på 33 procent. Det ville koste 23,6 milliarder kroner årligt.

Selskabsskatten: De Konservative ville helt afskaffe selskabsskatten. Det ville koste 45 milliarder kroner årligt.

Fastholdt:

Arveafgift: De Konservative vil helt afskaffe arveafgiften for både private og familieejede selskaber. Det vil koste 3,9 milliarder kroner om året.

Fradrag: De Konservative vil hæve beskæftigelsesfradaget med fire millliarder kroner.

Boligskatter: De Konsvervative vil lette boligskatterne med 13 milliarder kroner.

Biler: De Konservative vil halvere registreringsafgiften og bruge 2,9 milliarder kroner på en lavere sats til grønne biler.