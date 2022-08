Pape flygter fra præsident-spørgsmål: - Det varer ikke længe

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at Søren Pape Poulsens mand, Josue Medina, ikke er nevø til Danilo Medina, som Pape ellers har fortalt, men hvor længe har han vidst, at det ikke var rigtigt? Det forsøger Ekstra Bladet at få Pape til at svare på

Ekstra Bladet forsøgte mandag aften at få opklaret hos den konservative partileder Søren Pape Poulsen, hvordan hans mand er i familie med nu tidligere præsident i Den Dominikanske Republik. Men statsministerkandidaten insisterer på at trække spændingen ud

Efter en uges betænkningstid vil Danmarks mest troværdige statsministerkandidat Søren Pape (K) stadig ikke indvie offentligheden i, hvad der er den sandfærdige relation mellem hans mand Josue Medina Vazquez Poulsen og Danilo Medina, nu tidligere præsident i Den Dominikanske Republik.

Siden 2013 har den konservative leder Søren Pape Poulsen ellers påstået, at hans mand var nevø til den daværende præsident. Men efter Ekstra Bladet har afsløret, at det ikke er sandt, har der været tavs fra Søren Pape Poulsen, der kun har reageret med et Facebook-opslag, hvor han ændrer forklaring.

Ekstra Bladet var derfor sent mandag aften i Hornbæk lidt uden for Randers for at møde Søren Pape Poulsen, efter han havde holdt et foredrag om kristendom, frihed og demokrati, i det lokale menighedshus.

Søren Pape ser frem til at fortælle Ekstra Bladet, hvordan hans mand er i familie med tidligere præsident i Den Dominikanske Republik, lader han forstå, inden han lukker døren. Foto: Ernst van Norde.

Her ville vi gerne vide, hvor længe Søren Pape Poulsen har været klar over, at Danilo Medina ikke er onkel til hans mand.

- Jeg har ingen kommentarer til jer i aften, men jeg vil snart sige noget til jer, og det vil jeg se frem til at gøre.

- Hvornår kan vi forvente en kommentar fra dig?

- Det varer ikke længe.

Efter Ekstra Bladets afsløringer i sidste uge, skrev Søren Pape Poulsen på sin Facebook-profil:

'Store planer'

'Da Josues far dør for over 15 år siden, rinder kontakten mellem præsidenten og Josue stille ud. Og i dag har de ingen kontakt længere. Men nu gør Ekstra Bladet et stort nummer ud af, at præsidenten ikke er Josues biologiske onkel. Men Ekstra Bladet glemmer bare at fortælle, at det er helt normalt i den Dominikanske Republik, at man kalder sine familiemedlemmer længere ude i stamtræet for onkler og tanter.'

'Derfor har jeg heller aldrig betvivlet, at Josue var i familie med den nu tidligere præsident. De bærer det samme efternavn, de er fra samme del af øen - og de har været tæt knyttet indtil farens død for 15 år siden.'

Dermed har Josue Medina Vazquez Poulsen ikke haft et forhold til den tidligere præsident i den tid, hvor han og Søren Pape Poulsen har kendt hinanden.

Søren Pape Poulsens mand, Josue Medina Vazquez Poulsen, er slet ikke nevø til den tidligere præsident i Den Dominikanske Republik, hvilket den konservative statsministerkandidat ellers har påstået i årevis

Ekstra Bladet ville derfor kan spørge Søren Pape Poulsen, hvorfor han som noget af det første nævnte relationen, da han præsenterede Josue Medina Vazquez Poulsen som sin partner på det konservative landsråd i 2014.

Desuden ville vi gerne spørge, hvorfor Søren Pape Poulsen ikke har rettet historien før nu.

Af en artikel fra Viborg-Folkeblad fra 2013 fremgår det desuden, at 'hans onkel har store planer med ham (Josue Medina Vazquez Poulsen, red.). Ekstra Bladet vil derfor spørge, hvordan det hænger sammen, når de to på daværende tidspunkt ifølge Søren Pape Poulsen ikke har haft kontakt i seks år.

Men den konservative partileder kvitterede i stedet med at lukke døren på sin Volvo og køre mod København.