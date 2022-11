Pape fredet af sin hovedbestyrelse

Søren Papes fremtid som formand har været på dagsordenen på dagens møde i Konservatives hovedbestyrelse.

Og han ser ud til at klare sig gennem kritikken af sit formandsskab, som han har mødt siden partiet fik et katastrofalt valg 1. november.

'Hovedbestyrelsen i Det Konservative Folkeparti bakker enstemmigt op om partiformand Søren Pape Poulsen,' skriver Henrik Sølje Weiglin, der er organisatorisk næstformand i partiet, på Twitter.

Mødet, der kommer oven på et møde i partiets forretningsudvalg i går, handlede om netop det overståede valg, hvor Konservative fik 5,5 procent af stemmerne, selvom partiet tidligere havde ligger på op mod 16 procent frem til, at Søren Pape meldte sit statsministerkandidatur.

Der har været tale om noget af et maratonmøde, der begyndte klokken ni i morges og er sluttet tidligt på aftenen, og som fandt sted på Egelund Slot ved Fredensborg.

Vil 'udvise tålmodighed'

Søren Pape er efter alt at dømme blevet givet en håndsrækning fra hovedbestyrelsen, der vil udvise 'tålmodighed' med ham.

'Jeg er glad for, at vi i dag har haft en god, ærlig og åben evaluering i partiets hovedbestyrelse på baggrund af partiets valgresultat,' skriver næstformanden i opslaget.

'Vi fik et skuffende folketingsvalg, men vi er også overbeviste om, at vi med politikudvikling og hårdt arbejde kan opnå fremgang ved næste folketingsvalg. Vi anerkender, at den udvikling, vi som parti skal igennem, tager tid, og vi agter at udvise partiformanden og folketingsgruppen tålmodighed,' skriver Henrik Sølje Weiglin videre.

