Pape havde ingen symptomer: Opdaget i sær-test

En særlig lyntest afslørede, at de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, havde corona. Det skete blot få timer før, han skulle have været på Christiansborg

Selvom de Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, lod sig teste for corona allerede søndag, så skulle der en særlig lyntest til for at afsløre, at han havde corona i kroppen.

Det fortæller partiets politiske ordfører, Mai Mercado.

Pape har skrevet på Facebook, at han fredag blev gjort opmærksom på, at en partifælle var syg med corona.

Han blev testet i Viborg søndag, men svaret var ikke kommet tirsdag morgen, hvor en symptomfri Pape så fik foretaget en særlig lyntest, hvor man får svar på 20 minutter.

- Adgangsbilletten til at komme ind på Christiansborg i dag var en negativ test, og det er faktisk på den måde, at vi opdager, at Pape er syg, for han har ikke nogen symptomer, siger Mercado til Ekstra Bladet.

- Han blev testet i morges og fik 20 minutter senere et prøve-resultat der viste, at han var positiv.

Ventede på svar

- De fleste regner jo med, at man kan nå at få svar (på prøven fra i søndags, red.), men så er det jo godt, at man kan blive testet et sted, hvor man kan få svar på 20 minutter, lyder det fra Mai Mercado.

Søren Pape Poulsen er blandt de i alt fem folketingsmedlemmer, der tirsdag meldte ud, at de er syge med corona.

Det andre er Venstres Lars Chr. Lilleholt der er indlagt, Socialdemokratiets Jeppe Bruus, samt de Konservatives Egil Hulgaard og Niels Flemming Hansen.

Tidligere har også Socialdemokratiets Bjørn Brandenborg haft corona.

Flere ministre og folketingsmedlemmer er desuden nu i selvisolation efter at have haft kontakt med de smittede.