Pape holder K-borgmester ud i strakt arm

Der er ikke meget hjælp at hente for De konservatives borgmester på Frederiksberg, Simon Aggesen.

Ikke fra partiets formand, Søren Pape Poulsen, i hvert fald.

Han forholder sig nemlig fuldstændig tavs til Ekstra Bladets afsløringer af, at Aggesen har scoret millioner af kroner på nogle helt usædvanlige bolighandler på Frederiksberg, selvom han i valgkampen tordnede mod boligspekulation.

Spekulant-borgmester afsløret: Sådan planlagde han million-scoop

Blandt andet købte han en 460 kvadratmeter stor lejlighed til spotpris af en ældre herre, som han gav 'flyttepenge' og fik omplaceret i en anden lejliighed.

Ifølge Aggesen selv fandt han dog kort efter erhvervelsen af de 460 kvadratmeter ud af, at lejligheden var lige stor nok for den lille familie.

Men så var det jo heldigt, at Aggesen vidste fra sit arbejde på rådhuset, at lejligheden kunne opdeles og sælges stykvis, hvilket kastede 11 millioner kroner af sig, så borgmesteren havde råd til at købe et stort hus i et andet attraktivt kvarter i kommunen.

Ulovligt i dag: Simon Aggesen med i spekulant-trick

Ombudsmanden er gået ind i sagen, men det ville Søren pape Poulsen som nævnt ikke, da Ekstra Bladet spurgte ham til sagen inden Folketingets åbning tirsdag.