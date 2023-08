Pape i frit fald

Fra guld til grus: De konservatives formand kæmper med at komme op af grusgraven og genvinde danskernes tillid til ham selv og partiet. Internt fnidder og dårlige meningsmålinger spøger

For et år siden var Søren Pape Poulsen ikke til at skyde igennem. Han havde lige annonceret sit statsministerkandidatur, Voxmeter-målingerne sagde 16,5 procent til de konservative, og som han selv formulerer det: Alt, hvad han rørte ved, blev til guld.

Nu vil onde tunger nok sige, at alt, hvad han rører ved, bliver til grus.