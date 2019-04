Pape i infight med fodboldfans: - Afskyeligt og afstumpet

'Fischer, han er gay',

Skærtorsdag skete det igen. Denne gang var det fans fra FC Midtjylland, der ikke kunne dy sig for at komme med homofobiske tilråb mod FC Københavns Viktor Fischer efter kampen. Præcis som Brøndby og OB fans har gjort det i de foregående kampe.

Og det har fået landets justitsminister ud i en hed diskussion på de social medier. Søren Pape Poulsen, der selv sprang ud som homoseksuel i 2014, skriver efter kampen på Twitter og siden Facebook:

Og opslagene har fået folk til tasterne. På Twitter skriver brugeren Sebastian Kristensen med henvisning til, at Søren Pape blandede sig i debatten om en underviser på CBS, der følte sig krænket af 'Den danske sang er en ung blond pige':

- Var det ikke dig der for ikke så længe siden sad og snakkede om at folk skulle slappe af, og at krænkelses kulturen var svær og tage seriøst? Jeg lygter hykleri.

Hvortil Søren Pape svarer:

- Er det seriøst du skriver det??? Handler ikke om krænkelseskultur men om at folks seksualitet ikke skal bruges som skældsord. Hvordan tror du unge mennesker føler det hvis de ikke tør være den de er, og hele tiden hører det er ok at svine folk til, bare fordi de er homoseksuelle.

På Facebook skriver brugeren Magnus Trock:

- Tag du nu hellere at få ryddet op, de steder der er rigtige problemer. For det her er da i små tings afdelingen.

Søren Pape svarer igen:

- Hej Magnus, Jeg vil nu mene, at man godt kan påpege det uacceptable i homofobiske udtalelser og samtidig kære sig om andre problemer også. Mvh Søren

Brugeren Søren Hansen mener, at det har noget at gøre med, at Pape favoriserer Fischer:

- Søren Pape forklar mig hvorfor i alle har så travlt med at kommentere det, bare fordi det går ud over Victor Fischer??? I 15 år har FCK’s fans sunget om bøsserne fra Vestegnen, det hele startede dengang, vi (Brøndby fans) sang: we love you Brøndby we do!!! Altså 15 år hvor ingen har haft travlt med at kommentere, 15 år hvor det har kunnet høres når BIF og FCK har mødtes i Superliga og pokal. Så. Hvorfor så meget fokus og kommentare ?? Er det bare fordi det rammer darlingen Victor Fischer??

Justitsministeren afviser:

- Søren Hansen jeg holder med Viborg. Jeg har ingen darlings og er fuldstændig ligeglad med hvem der har gjort det. Det er kulturen jeg vil gøre op med. For mig er det her ikke noget med BIF eller FCK. Det skal bare stoppe.

Finansminister Kristian Jensen(V) var også til tasterne efter kampen torsdag for at tage afstand til til homo-tilråb på fodboldstadions:

FC København og Victor Fischer møder mandag FC Nordsjælland på udebane.