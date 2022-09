Pape i panik: Sender pressechef til Caribien

Efter flere dages stormvejr om Søren Pape Poulsens ægtefælle, er Josue Medina Vasquez og pressechefen for Det Konservative Folkeparti taget til Den Dominikanske Republik, hvor de mødtes med den samme rektor, som Ekstra Bladet havde et møde med få dage senere

Efter afsløring af falsk præsidentonkel rejste topspindoktor til Den Dominikanske Republik for at undersøge Søren Papes ægtefælle, Josue Medina Vasquez

Ifølge de konservatives partiformand, Søren Pape Poulsen, er valgkampen i fuld gang. Christiansborg står på glødende pæle. Men midt i sæsonen for pressemøder og politiske udspil valgte den konservative statsministerkandidat at sende partiets pressechef til Den Dominikanske Republik.

Formålet med pressechef Filip Lauritzens eksotiske mission var at undersøge nogle af de forklaringer, som K-lederens ægtefælle, Josue Medina Vasquez Poulsen, har givet om sin caribiske opvækst.

Rejsen blev iværksat, efter at Ekstra Bladet kunne afsløre, at Søren Papes mand ikke, som parret ellers har påstået siden 2013, er nevø til østatens tidligere præsident. Den påståede onkel, Danilo Medina, har i årtier været en af landets mest magtfulde politikere.

Søren Pape (th.) med sin mand, Josue Medina Vasquez Poulsen, som for nylig havde partiets pressechef med i Caribien. Foto: Jens Dresling

Pressechefens researchrejse bliver afsløret af lederen for det gymnasium, som Josue Medina Vasquez Poulsen har gået på i østatens hovedstad.

Under et interview med Ekstra Bladet i sidste uge fortalte rektor José Luis Sosa, at hans gamle elev havde været på besøg få dage før. Nok så interessant var han ledsaget af en personlig pressemedarbejder fra sit parti i Danmark, forklarede José Luis Sosa.

Søren Pape og K-toppen sendte pressechef Filip Lauritzen på hemmelig spin-mission i Caribien. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Da Ekstra Bladets udsendte et par dage før havde fået en anmodning på Instagram fra netop pressechef Filip Lauritzen, vovede vi pelsen og fremviste et billede af ham.

– Ja, det tror jeg, nikkede skolelederen smilende. Han fortæller, at pressechefen optog en video af skolelederen og Josue Medina Vasquez Poulsen. I videoen fortæller skolelederen, at Papes ægtefælle var en flink og dygtig elev.

Ekstra Bladet har siden sidste uge forsøgt at få de konservative til at fortælle om pressechefens rejse. Først i går bekræftede partiet, at Filip Lauritzen var rejst til Caribien få dage efter Ekstra Bladets afsløring af den falske historie om præsidentonklen.

José Luis Sosa, som er akademisk leder af Colegio Luis Muñoz Rivera, afslørede i sidste uge over for Ekstra Bladet, at hans gamle elev havde været forbi i selskab med en person, som viste sig at være identisk med Det Konservative Folkepartis pressechef, Filip Lauritzen. Foto: Per Rasmussen

Pressechefen landede i Den Dominikanske Republik lørdag 27. august med det formål at faktatjekke oplysninger om Josue Medina Vasquez Poulsens baggrund. Partiformandens kæreste og ægtefælle gennem 8-9 år.

Ekstra Bladet og Jyllands-Posten beskrev i weekenden, hvordan en kærestetur til Caribien skabte diplomatisk kaos.

Det har ikke været muligt at få et interview med Søren Pape og Josue Medina Vasquez Poulsen.

