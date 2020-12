Pape: Jeg er okay

Selfie Awards 2020: Selv om konservatives leder Søren Pape Poulsen vinder kategorien Året 'Nu er det alvor' for et forpint og besejret ansigtsudtryk, forsikrer han i et interview med Ekstra Bladet om, at han 'er okay'

Forpint, besejret og tæt på at give op.

Alle ordene beskriver tæt på nøjagtigt det ansigtsudtryk, som de konservatives formand Søren Pape Poulsen delte med sine 56.000 Facebook-følgere 1. december 2020 i forbindelse med et længere opslag om det, der nu kaldes 'minksagen'.

Da Ekstra Bladet besøgte formanden for blandt andet at undersøge, om han var okay, var ansigtet dog i andre folder.

- Det er noget, vi får at vide, vi skal gøre, forklarer han lidt mere smilende.

Hvad er Selfie Awards? Et billede siger mere, end en traditionelt udstedt pressemeddelelse gennem en kommunikationsafdeling nogensinde vil. Selfies er i hvert fald blevet en meget stor del af de magthavendes politiske kommunikation. Ekstra Bladet lader de nøje knipsede selfies gå uset hen, men fremfor at kåre en vinder ud fra det politiske budskab, der forsøges formidlet gennem billederne, lægges der i Selfie Awards mærke til den sindstilstand, der portrætteres.

Knoerne knækker for klimaet

Selv om Søren Pape Poulsen vinder Ekstra Bladets pris for mest alvorlige selfie i 2020, var han dog langt fra den eneste folkevalgte i kapløbet om den bluetooth-drevne selfiestang.

Blandt de nominerede i kategorien 'Nu er det alvor' finder man derfor også Frie Grønnes Sikandar Siddique.

Over billedteksten 'STOP KLIMANØL' ses han med hænderne knyttet i en kno-knækning, der kan høres af selv den døve Instagram-følger.

Ekstra Bladets jury bemærker, at Sikandar Siddique på billedet synes at titte frem bag en busk, og under voteringen debatteredes det, hvorvidt dette var et gennemtænkt valg for en truende effekt, eller om det blot var tænkt som en reference til det klima, nølet skal stoppes omkring.

Med 2.584 følgere noteres skuffende 160 likes på billedet.

Ind i mørket med Pia Olsen Dyhr

På listen over politikere med dybt rynkede øjenbryn finder man også SF's formand, Pia Olsen Dyhr, der i forbindelse med et opslag om Inger Støjbergs instrukskommission, finder alvoren frem i, hvad der ligner hendes sofa og dæmpet lys.

Om folk var for skræmte til at like partilederens sure mine, vides ikke, men det spiller ind i bedømmelsen, at selfien kun løber gennem feedet med lidt over 500 likes fra en politiker med 15.000 følgere på Instagram.

Slutteligt skal politisk leder for Enhedslisten Pernille Skipper nævnes, da hun i forbindelse med den stigende coronasmitte deler en selfie, der søber i drama under billedteksten: 'Over 3.000 smittede på det seneste døgn. Det er så mange at smittesporingen formentlig ikke kan følge med'.

Pernille Skipper modtager ekstra point for den forstærkende effekt af hendes højre hånd mellem strube og bryst, men det noteres, at ansigtsudtrykket ikke gør tilstrækkeligt indtryk på juryen.

Pape er okay

Det er med tydelig begejstring, at Søren Pape Poulsen tager imod Ekstra Bladets pris for mest alvorlige selfie i 2020, selvom partiformanden ifølge ham selv ikke ynder at bruge for meget tid på at lade sig fotografere for at sprede politiske budskaber.

- Jeg gider ikke den slags, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg mister simpelthen tålmodigheden, så som regel skal det gå meget hurtigt.

Den for tiden ret populære partiformand indrømmer dog, at han i forbindelse med mere alvorlige opslag end dem, der handler om Bagedysten, har ladet sig instruere af en rådgiver.

- Nogle gange indrømmer jeg, at jeg har en rådgiver, der siger, at hvis jeg skal være alvorlig og ked af det, så smiler jeg lidt for meget der.

Artiklen fortsætter under eksemplet på et sådan tidspunkt, der i år udløste førstepræmien i Selfie Awards' 'Nu er det alvor'-kategori ...

Over for Ekstra Bladet indrømmer den konservative partileder, hvis sociale medier ellers primært består af bare ben, mad og smil, at 'det er stadiet, lige inden man tager til begravelsen', der udtrykkes på vinderbilledet.

- Det lykkes i hvert fald ikke at smile der, siger han.

Adspurgt til sin mentale tilstand forsikrer Søren Pape Poulsen, at han er okay.

- Ja, det er jeg, men du skal ikke være i tvivl, jeg er skide sur over den sag.

Søren Pape Poulsen modtager i år Ekstra Bladet pris for mest alvorlige selfie og får dermed den selfiestang, der skal til, for at blive en bemærket kandidat til statsministerposten.