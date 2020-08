Pape lover ikke at pege på Ellemann

Normalt er det de største partier i Folketinget, der skal samle deres blok og stille med en statsministerkandidat.

Ikke desto mindre brugte de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, partiets sommergruppemøde på at køre sig i stilling som samlende figur i blå blok ved at udstikke fem pejlemærker for alle partierne.

Ekstra Bladet spurgte derfor Søren Pape, om han kan give en garanti for, at han vil pege på venstres svækkede formand, Ellemann:

- Søren Pape, har du en statsminister i maven?

- Det har jeg ikke sådan lige umiddelbart. Jeg synes sådan set, at vi skal videre og finde nogle borgerlige pejlemærker.

Foto: Jonas Olufson

Ikke vanvittig som Løkke

- Jeg vil godt være helt klar på det her: Peger du på Jakob Ellemann som blå bloks statsministerkandidat ved næste valgkamp?

- Jeg har svært ved at se, at jeg gør andet. Jeg kan jo ikke sige, at der sker et eller andet vanvittigt, hvis han for eksempel laver det samme, som Lars Løkke gjorde under sidste valgkamp (gik til valg på en SV-regering, red.), siger Pape.

- Så er det klart, at jeg ikke vil pege på ham. Men alt andet lige så peger jeg på ham, fordi Venstre er det klart største parti i blå blok.

Foto: Jonas Olufson

Ingen garanti

- Der er mange forbehold i det, du siger. Så jeg vil godt bede om et klart svar på, om du kommer til at pege på Ellemann ved næste valg?

- Du må bede om alt det, du vil. Men det, som jeg kommer til at sige, er, at det gør jeg alt andet lige. Og det må være naturligt, at enhver partileder er parat til at være statsminister.

- Så du kan ikke give en garanti i dag for, at du peger på Ellemann som statsministerkandidat ved næste valg?

- Så synes jeg også, at jeg ville være meget uansvarlig. Jeg kan ikke give en garanti for det, uanset hvad han måtte komme til at gøre.

Foto: Jonas Olufson

Går solo for at samle

- Du vil gerne samle blå blok med din kronik. Havde det ikke været mere samlende, hvis I havde skrevet den sammen, frem for at det kun er Søren Pape Poulsens samlende kronik?

- Nej, det havde det faktisk ikke. Så skulle vi sidde i et rum og være enige om alle detaljer. Jeg tror, vi får en langt bedre diskussion af, at hvert parti melder ud.

- Ville i ikke kunne have lavet en samlende kronik?

- Jo, men jeg tror, at det er bedre, at vi kommer med et bud hver især og så samarbejder derfra.