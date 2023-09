Pape med kryptisk opslag: - Ansvaret er mit

I et opslag på Facebook fortæller den kriseramte K-formand Søren Pape Poulsen, at 'det seneste år har været det værste i mit liv'

Uroen er vokset hos de konservative de seneste uger, og nu vil partiets formand, Søren Pape Poulsen, tale ud på tv efter det, han kalder 'det værste år i sit liv'.

Det skriver han på Facebook.

Han skriver samtidig, at han bærer ansvaret for, at partiet står så dårligt, som det gør.

'Det seneste år har været det værste i mit liv. Med enorme forventninger og bristede drømme. Det er ikke bare mine drømme, som bristede, men også rigtigt mange andres. Ansvaret er mit,' skriver Søren Pape Poulsen på Facebook.

Ulmende uro

Det bliver i programmet '21 Søndag' på DR og med Kåre Quist som vært, at vi i aften finder ud af, om Søren Pape Poulsen vil bibringe noget spændende nyt, eller om det bliver meldinger, vi har hørt før.

I den seneste tid er den voksende uro og utålmodighed med partiledelsen taget til i baglandet, og det er ikke blevet bedre af, at en række konservative koryfæer samtidig har meldt sig ud af partiet eller offentligt har kritiseret Pape.

Derudover er der den betændte sag om partiets europaparlamentsmedlem Pernille Weiss, som partiledelsen vil have kylet ud på grund af dårligt arbejdsmiljø, men som i kraft af en mindre oprørsgruppe fastholder at ville være spidskandidat for partiet.

Pape: Jeg bliver

Den ulmende uro i baglandet og krisesnakken på gangene hos partiet har også medfødt tiltagende snak om, hvor vidt Pape er den rigtige formand. Det er endda begyndt at dryppe ind med alternative formandsbud.

Især vakte det opsigt, da Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær, blev nævnt som et godt bud på en ny formand af tidligere konservativ minister, Jakob Axel Nielsen, i Berlingske.

Så sent som i tirsdags slog Søren Pape Poulsen dog fast, at han ikke er på vej væk fra partiet, og at han bliver som formand.

- Det går dårligt. Går du af?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lige i fredags fået forretningsudvalgets og hovedbestyrelsens enstemmige opbakning til at fortsætte som formand.

- Så det stiller jeg op med på landsrådet i september og håber på deres opbakning, siger han.