Pape om Weiss: De er bange for hende

Efter at de konservatives medlem af Europa-Parlamentet, Pernille Weiss, har beskyldt partiet for at gå bag om ryggen på hende, da det blev besluttet, at man ikke vil genopstille hende, skyder partiformand Søren Pape Poulsen nu igen.

Beslutningen om ikke at genopstille Pernille Weiss blev truffet, efter at Ekstra Bladet og partiet selv afdækkede en frygteligt behandling af tidligere ansatte fra hendes side, der havde ført til sygemeldinger.

Efterfølgende har Pernille Weiss brokket sig over, at partiet ikke har kontaktet hendes nuværende ansatte, som hun siger er glade. Samt at hun ikke har følt sig inddraget nok i beslutningen.

Til det siger Søren Pape Poulsen til TV 2 News:

- Man skal lige huske, at mange af de tidligere medarbejdere er decideret bange for hende. Så selvfølgeligt har vi ikke fortalt hende på forhånd, at vi talte med dem.

- Og så er det sådan, at vi har fået at vide, at vi slet ikke må tale med de nuværende ansatte. Det har vi tænkt os at prøve alligevel. Men jeg forstår godt, at de nuværende medarbejdere er i en frygtelig klemme. For det er jo Pernille, der hyrer og fyrer dem, siger han.

Ikke bag om ryggen

Han siger samtidigt, at han ikke forstår, at Pernille Weiss siger, at partiet er gået bag om ryggen på hende.

- Jeg kan ikke genkende, at vi er gået bag om ryggen på hende. Vi undersøger sagen, fordi vi får en henvendelse fra tidligere medarbejdere. Og kernen i denne her sag er, at de her mennesker har haft det rigtigt skidt. De er blevet syge af at arbejde for Pernille. Og det ville da være helt grotesk, hvis jeg lukkede øjnene for det, siger han.

Pernille Weiss har selv sagt, at hun slet ikke kan genkende billedet af arbejdsforholdene under sin ledelse og sin egen opførsel.

Til det siger Søren Pape Poulsen til TV 2 News:

- Det, der fylder mest for mig, er, at vi har nogle tidligere medarbejdere, der er blevet syge af at arbejde for hende. Og at hun er i total benægtelse over det, synes jeg faktisk er bekymrende.