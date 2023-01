Pape overvejer folkeafstemning

De konservative rasler med sablen. Hvis ikke regeringen makker ret, kan et nyt våben komme i brug - folkeafstemning

Søren Pape Poulsen, formand for de konservative, åbner nu for at udskrive en folkeafstemning om store bededags skæbne.

Det siger han på Christiansborg. Det er første gang, at K-formanden udtaler sig om spørgsmålet.

- Går du ind for, at danskerne selv kan tage stilling til store bededag, ved at der udskrives en folkeafstemning?

- Det kan jeg være ærlig at sige, at det er vi uafklaret med, siger K-formanden, og tilføjer:

- Man skal overveje, hvornår man tager så stort et redskab ud af værktøjskassen.

- Hvis ikke nu, hvornår så?

- Det er også derfor, jeg siger, at vi har en diskussion til gode. Nu ser vi lige, hvordan regeringen reagerer på det her. Så ser vi deres tilgang til det, siger Pape Poulsen.

Vil ramme dem hvor det gør mest ondt

