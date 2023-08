Pape raser i mail: Dybt chokeret over jeres opførsel

Ved du noget? Kontakt journalisten her. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Det gjorde de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, gal i skralden, at to lokale vælgerforeninger trodsede partiledelsen ved at ville indstille den omstridte Pernille Weiss som spidskandidat for partiet til europaparlamentsvalget.

Det viser en mail, som avisen Berlingske er kommet i besiddelse af.

Som Ekstra Bladet for nyligt kunne berette, har den konservative partitop forsøgt at banke de to vælgerforeninger på plads, fordi de vil genopstille Pernille Weiss, som har haft problemer med arbejdsmiljøet på sit kontor.

Søren Pape Poulsen har af samme årsag opfordret Pernille Weiss til at trække sig efter en intern undersøgelse af sagen, men det har hun nægtet.

Og nu har det altså gjort ham gal, at to lokale vælgerforeninger direkte har trodset partiledelsens vurdering af Weiss ved at ville indstille hende som spidskandidat. De mener nemlig, som Weiss selv, at hun intet har gjort forkert.

Dybt chokeret

Avisen Berlingske kan nu fortælle om en mail, hvor formanden ikke lægger fingrene imellem over for formændene af partiets to vælgerforeninger i Silkeborg og på Fanø.

Fredag aften skrev Søren Pape Poulsen til de to, at han er 'stærkt forundret' over den 'totale mistillid' til partiledelsen.

'At I ønsker et medlem af Europa-Parlamentet, der grundet sin adfærd gør folk syge af at arbejde for hende, er jo op til jer. Men her har FU (forretningsudvalget, red.) m.fl. en anden moral,' tordnede Søren Pape Poulsen ifølge Berlingske og fortsatte:

'Dette parti har altid været sin egen værste fjende, da intern ævl og kævl altid er udstillet i medierne. Men det må så være det, I ønsker. Jeg er dybt chokeret over jeres opførsel.'

Ikke en pleaser

Ifølge Berlingske opfordrede Søren Pape Poulsen i mailen ikke direkte partiforeningerne til at trække deres indstilling.

Alligevel er det endt med, at vælgerforeningen i Silkeborg har trukket deres forslag tilbage. Det er fortsat uvist, hvad vælgerforeningen på Fanø vil gøre.

Til Berlingske siger Søren Pape Poulsen, at han kan stå inde for hvert et ord i mailen.

- Jeg er ikke sådan én, der sidder og pleaser folk. Jeg skriver det, jeg mener, og jeg kan stå på mål for hvert et ord. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der er en grund til, at Pernille ikke kan genopstilles, og det skal vi lige huske: Hele essensen af den her sag er, at folk er blevet syge af at arbejde for hende, siger han til avisen.