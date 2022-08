Pape skrotter plan: Det var bare en drøm

Det er ikke kun Mette Frederiksen, der er mester i at slette sine elektroniske spor. Det kan de konservatives nyslåede statsministerkandidat, Søren Pape Poulsen, også hitte ud af.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har der været godt gang i den digitale slettelak hos de konservative, som på deres hjemmeside har fjernet politiske forslag for milliarder.

Herunder helt at afskaffe selskabsskatten.

På pressemødet, hvor Pape blev præsenteret som statsministerkandidat, spurgte Ekstra Bladet ham derfor, hvorfor partiet har valgt at slette visionerne helt fra hjemmesiden.

- Jeg gentager gerne, at vi ikke skal have en situation, hvor folk misforstår, at vi har en stor visions-plan, der ikke er finansieret, hvilket vi heller aldrig har påstået, den var. Der vil vi nogle ting. Altså have nogle tanker om, hvilket samfund vi i yderste konsekvens drømmer om, siger Søren Pape Poulsen og fortsætter:

- Det er jo ikke en politisk plan. Det er jo ikke en økonomisk plan. Derfor har vi sagt, at hvis folk tror, at vores visions-plan det sådan er konkrete forslag og 'hvor er pengene til det', så tager vi lige et clean-cut og siger, at det, man kan regne med fra os, det er vores skatteplan og vores finanslovsforslag.

- Det virker temmelig lumpent på mig, at I sletter det over natten?

- Det vil jeg tro, at det gør. Men jeg kunne forestille mig, at journalister kunne finde på at bruge det til at sige, at det så er de konservatives økonomiske plan. Det var en friheds-tænkning om, hvor vi kunne komme frem, siger Søren Pape Poulsen.

- Der stod ikke 'det drømmer vi om', der stod 'det vil vi'?

- Jamen, du ved udmærket godt, at vi aldrig har haft tanker om at lægge finansiering frem til den vision.

- Der stod også 500.000 offentlige ansatte. Hvordan vil du skaffe dig af med 3-400.000 offentligt ansatte?

- Jamen, det vil vi heller ikke.

- Hvorfor stod det der så?

- Det er et led i en visionsplan, som ikke handler om konkret politik. Læren af det er jo, at partier ikke skal lægge store visioner frem.

- Hvor mange offentligt ansatte skal der være?

- Det tal vil jeg ikke give. Der skal samlet set være nulvækst i den offentlige sektor.

- Hvordan skal vælgerne overhovedet finde ud af, hvornår du drømmer om noget og ønsker noget og vil have noget og kræver noget?

- Det tror jeg godt, at vælgerne kan gennemskue, lød det fra Søren Pape Poulsen på pressemødet, hvor han annoncerede, at han vil være statsminister.

Den nyklækkede statsministerkandidat har en del kulørte sager med i bagagen. Læs mere om dem her.

