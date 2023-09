Pape stak halen mellem benene

K-formanden var ude af syne, da hovedbestyrelsen trods uro indstillede ham til en ny embedsperiode. Mette Abildgaard måtte stå på mål for sin leder og hans slingrende kurs

Alt er fred og ingen fare.

Det er i hvert fald meldingen fra den konservative pressetjeneste og dem, som befinder sig i luftlaget omkring Søren Pape Poulsen.

Alligevel undlod den pressede K-formand fredag aften at stille op foran Ekstra Bladet, DR og TV2's mikrofoner i Amaliegade.

Budskabet burde ellers være til at formidle. Selv for Søren Pape.

En samlet hovedbestyrelse indstillede på mødet Pape til at fortsætte som formand. Men det var altså ikke noget, han ville sole sig i.

I stedet udsendte partiet en pressemeddelelse, hvor man bagatelliserede den seneste tids kritik af Papes formåen.

I ly på Facebook

Pape selv gik på Facebook og kundgjorde, at han da gerne ville ’adressere’ kritikken.

’For jeg forstår iveren efter udvikling.’

Men altså ikke i den virkelige verden uden for de sociale mediers trygge mure, hvor der ingen modspørgsmål er, må man forstå.

Formanden erkendte dog så meget, at den konservative linje har været utydelig, og lover derfor en snarlig plan for klarhed. Resten af kritikken fejer han til side.

Papes billede af sig selv fredag aften efter HB-møde. Mon han er på vej i rød blok? Foto: Facebook

'Jeg er fortsat fuldstændig klar til at lægge liv og sjæl i for at få Det Konservative Folkeparti hen, hvor vi hører til,' sluttede han sit opslag ledsaget af en rødtonet selfie fra bilen, som vist forlod Danske Rederiers hovedsæde i krybesporet.

I fraværet af Søren Pape måtte Mette Abildgaard, politisk ordfører, møde pressen efter mødet.

- Hvorfor står Søren Pape ikke her og taler med os, hvis alt er så smukt, Mette Abildgaard?

- Jeg er politisk ordfører. Det er min opgave at kommentere på meningsmålinger. Både når det går godt. Og når det går skidt.

- Det virker mere ærligt, når jeg står her og fortæller, at der er meget stor opbakning.

- Det ville vel være mere ærligt, hvis han selv kom ud?

- Jeg er sikker på, at Søren Pape kommer til at snakke med pressen. Men jeg tror allerhelst Søren vil tale om politik. Hvis du beder om et interview om regeringens finanslovsudspil, så er jeg sikker på, at han giver dig masser af gode citater.

- Når sådan noget rører sig i et parti, så giver det snak. Jeg kan godt forstå, I har spørgsmål. Derfor står jeg her.

Mette Abildgaard måtte tage kuglerne for sin formand. Foto: Henning Hjorth

En konservativ fortælling

- Der er ikke sket en døjt i Det konservative Folkeparti, siden I fik en gevaldig lussing af vælgerne ved valget. Er der lidt komiske Ali over dig, Mette Abildgaard, her til aften?

- Forleden var der en måling, hvor Det Konservative Folkeparti faktisk gik frem. Der er sket rigtig meget internt i partiet. Selvfølgelig har vi evalueret valget, som ikke gik, som vi havde drømt om. Dét ville have været komiske Ali, hvis vi ikke havde gjort det.

- Vi har skrevet på en konservativ fortælling, som taler ind i kernen i det at være konservativ. Det har vi brugt meget energi på.

- Risikerer det ikke at give bagslag, når du står her og lader som om, at der ikke er noget galt?

- Jeg har været medlem af De Konservative i 20 år. Det har mange af de mennesker i hovedbestyrelsen her til aften også. Vi har partiet helt inde i hjertet. Vi har enstemmigt indstillet Søren Pape som ny partiformand. Vi har et ønske om at kæmpe videre sammen. I fællesskab.

- Jeg har ikke noget ønske om at tegne et glansbillede. Selvfølgelig er der en iver i baglandet efter at folde den konservative fortælling ud.

- Hvorfor griber du ikke selv ud efter formandsposten?

- Jeg har på alle mulige måder fuldstændig tillid til Søren som formand. Det giver ikke nogen mening at tale om andre formænd, lød det fra Mette Abildgaard.

Pernille Weiss, som har skabt så stor uro, fordi hun nægter at nedlægge sit mandat i EU, forlod mødet med budskabet om, at hun skulle ned og spise is i Nyhavn.