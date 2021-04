Pape til Khader: Det skal ikke gentage sig

Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, går i rette med Naser Khader.

'Vi er helt enige om, at det ikke skal gentage sig,' skriver han på Twitter.

Naser Khader har kontaktet arbejdsgivere til en række kritikere, og det er over stregen, mener formand Pape.

Naser Khader meddelte tidligere i dag mandag, at han sygemelder sig fra Folketinget. Det skete efter historier i Berlingske om folketingsmedlemmets fremfærd mod folk, som har kritiseret ham på blandt andet sociale medier.

Søren Pape Poulsen tager i sit opslag også sin partifælle i forsvar. Han henviser til, at Naser Khader i mange år har levet under et stort pres med livvagter, 'fordi Nasers liv var i fare'.

Men dette undskylder ikke den måde, Naser Khader har opført sig på, understreger K-bossen.

'Hvorvidt man skal skrive til folks arbejdsgiver, hvis man bliver kritiseret af dem - i enten rimelig eller urimelig grad. Det kan der kun være en holdning til. Alle har ret til at ytre sig, uanset hvem de arbejder for. Og arbejdsgivere skal naturligvis ikke kontaktes, selvom vi er uenige med en person, der tilfældigvis arbejder der.'

'Det har jeg været i dialog med Naser om.'

De konservative er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser mandag vedrørende Naser Khader sygemedling og kritikken mod ham.

Folketingsmedlem Naser Khader sygemelder sig som følge af stress