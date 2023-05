Pape: Træk dig, Pernille

Pernille Weiss, medlem i Europa-Parlamentet for de konservative, er tirsdag morgen blevet bedt om at trække sig fra sin post af partiets top af både partiets formand og partiets forretningsudvalg.

Det oplyser partileder Søren Pape Poulsen på et pressemøde på Christiansborg. Han oplyser, at Pernille Weiss ikke har svaret på den barske besked.

Opfordringen kommer, efter at de konservative tirsdag har meldt ud, at Pernille Weiss ikke vil blive genopstillet for partiet på grund af sin ageren over for ansatte i Bruxelles. Formanden fortæller, at man ikke kan ekskludere Pernille Weiss fra partiet.

- Vi har ikke grund til at påtale det politiske arbejde, men den måde, der er ageret på over for personalet, det kan vi ikke stå inde for.

- Vedtægtsmæssigt kan vi ikke gøre mere, end vi har gjort. Men jeg har opfordret Pernille til at trække sig.

- Det, synes jeg vil være det rigtige i denne her siuation. Det er voldsomme og samstemmende beretninger, vi har fået fra medarbejderne, som vi ikke har grund til ikke at tro på, siger Søren Pape Poulsen på et kort pressemøde foran partiets gruppelokale på Christiansborg tirsdag.

Han oplyser, at Pernille Weiss endnu ikke har svaret på opfordringen.

- Hun har fået opfordringen i morges og jeg synes, det er helt fint, at hun lige har brug for at tænke sig om, siger Søren Pape Poulsen.

Rædsomt arbejdsmiljø

Ekstra Bladet har tirsdag afsløret elendigt arbejdsmiljø på hendes kontor i Bruxelles. Der er tale om kolerisk ledelse, hårdt sprog, psykisk terror og offentlig ydmygelse af ansatte.

Det har ført til en stribe sygemeldinger hos de ansatte.

Der er har været et rædsomt arbejdsmiljø hos de konservatives Pernille Weiss i Bruxelles. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Vi kan ikke stå på mål for det, der er sket. Det passer ikke ind i vores værdier om ordentlighed og redelighed, og det har vi meddelt Pernille, siger Søren Pape Poulsen.

Pernille Weiss skriver til Ekstra Bladet, at ingen tidligere medarbejdere har klaget direkte til hende eller via Europa-Parlamentets HR-system.

Hun mener desuden, at arbejdsmiljøet på hendes kontor med 'et helt nyt og uerfarent team' har været 'ekstremt udfordret af coronarestriktioner i en stor del af tiden'. Men nu er problemerne løst, lyder det. Sådan ser hendes partileder så ikke på sagen.

Rygter sidste år

Søren Pape Poulsen fortæller, at man første gang fik direkte henvendelser i marts og der begyndte at undersøge sagen.

Det kører ikke på skinner for de konservative i Europa-Parlamentet, må formand Søren Pape Poulsen konstatere. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- De tidligere medarbejdere kom til os i marts måned, og så begyndte vi en undersøgelse, der har afdækket de her ting. Det er det, vi har kendskab til. Jeg vil ikke gætte på en hel masse, siger Søren Pape Poulsen.

- Så en gang til for prins Knud. I har ikke hørt noget om dette her før marts?

- Nej, der har ikke været nogen medarbejdere, der har kontaktet os. I sådan nogle sager, så ved I (de fremmødte journalister, red.) godt, at der hurtigt kan været noget rygtesnak.

- Og der har været noget rygtesnak. Vi hører noget på vandrørene, men når ingen står frem, hvad gør man så? Så vi kontakter Pernille Weiss og spørger til det. Hun afviser, at der er noget som helst om det. Og når ingen står frem, så er det svært at komme videre. Men det kom der så i marts.

- Hvornår er denne her 'rygtesnak'?

- Første gang vi hørte dem, var på et tidspunkt sidste år.