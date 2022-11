Pape undgår pressen

Den konservative partitop havde ikke meget lyst til at tale med pressen i dag.

Søren Pape undgik at tale med pressen til dagens regeringsforhandlinger, hvor han meget bekvemt har kontor lige før, man bliver mødt af journalister og kameraer

Spørgsmålene til Søren Pape hober sig i disse dage op.

I går skrev Berlingske, at en række konservative i baglandet ikke mener, at Pape skal forblive formand.

Derudover kom partiets tidligere EU-kommisær, Connie Hedegaard, med en hård kritik af at partiet gik til valg på at fjerne topskatten midt i en tid med inflation og energikrise. Hvor hun kaldte timingen for tonedøv.

Pressen stod også på spring, da Søren Pape i dag skulle til regeringsforhandlinger i Statsministeriet.

Klokken 13.30 var det De Konservatives tur, hvor Søren Pape og Mai Mercado kom ud fra Papes kontor, som ligger klods op af Statsministeriet.

Men de gik lige forbi pressen.

Da de en times tid senere kom ud fra forhandlinger, var det heller ikke lysten til at snakke med pressen, som drev Pape.

Her smuttede han lige forbi - og ind på sit kontor igen.

Et enkelt svar blev det dog til, da en DR journalist kunne råbe, hvordan Pape syntes, at forhandlingerne var gået.

- Fremragende, svarede Pape.