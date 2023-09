Pape urokkelig: Jeg bliver

De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, siger tirsdag, at han bliver som formand for sit parti

De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, siger tirsdag, at han bliver som formand for sit parti trods kritik, krise og hvæssede knive

Trods historisk sløje meningsmålinger, hård kritik fra partikoryfæer og et ulmende oprør i baglandet slår formand for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, fast, at han ikke er på vej væk fra roret i partiet.

Det sker tirsdag efter, at Søren Pape Poulsen i dagevis har undveget at svære på spørgsmål presset på ham og krisen i partiet.

Forsvarer sig selv

Det går dårligt. Går du af?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg har lige i fredags fået forretningsudvalgets og hovedbestyrelsens enstemmige opbakning til at fortsætte som formand.

- Så det stiller jeg op med på landsrådet i september og håber på deres opbakning, siger han.

Søren Pape Poulsen blev stillet samme spørgsmål efter valget i november 2022.

Her latterliggjorde han spørgsmålet og fortalte de fremmødte partisoldater, hvordan han havde stirret journalisten i øjnene og sagt: Er det et seriøst spørgsmål?

- Der var en, der helt seriøst spurgte mig på vejen herind: 'Går du af som formand?' Så kiggede jeg ham i øjnene og spurgte: Er det et seriøst spørgsmål?, sagde Søren Pape i en tale på valgaftenen. Foto: Finn Frandsen

Dengang havde du kun hånlatter til overs for spørgsmålet. Hvordan har du det i dag med det spørgsmål?

- Jeg skal være ærlig at sige, at med det pres, jeg var under på det tidspunkt, der får jeg svaret forkert. Det var ikke særligt godt svaret.

- For man skal tage dette her alvorligt. Og det har jeg også gjort. Så det skulle jeg have svaret ordentligt på.

Fuld af energi

De sidste mange uger er presset på Søren Pape Poulsen vokset og vokset. Meningsmålingerne er dårlige selv for et parti med de konservatives historisk.

Dele af baglandet er i oprør over partitoppens behandling af Europa-Parlemtsmedlemmer Pernille Weiss, den tidligere formand Lars Barfoed har forladt partiet og partikoryfæ efter partikoryfæ har offentligt kritiseret ledelsen af partiet.

- Jeg har energien, kræfterne og viljen til at fortsætte som konservative formand. Der er meget, vi skal til at lægge frem nu. Hele den konservative fortælling og det politiske. Det er det, jeg skal bruge tid på nu.

- For jeg forstår godt, at nogen er utålmodige og gerne vil se nogle resultater, siger Søren Pape Poulsen.

Dårlige målinger

Resultater er der i den grad brug for. Partiets meningsmålinger er sløje, en enkelt har sågar været nede på 4,4 procent.

Og politisk har de konservative valgt at stå uden for sidste års finanslov og blev ikke en del af regeringen. På trods af partiets selverklærede DNA; at være 'konservative stemmer, der arbejder'.

Det er ikke blevet bedre siden valget. Er det ikke på tide, at du siger, at det er en andens tur?

- Hvis der ikke var opbakning til mig, så stod jeg har heller ikke. Jeg har masser energi og vilje. Og meget politik, vi skal frem med. Hele den konservative fortælling, som folk kan glæde sig til at høre mere om, kommer frem.

- Så lang tid jeg har den solide opbakning i baglandet til mig, så føler jeg det som en forpligtigelse at blive, når jeg også har energien og føler, at jeg kan bidrage med noget, siger Søren Pape Poulsen.

- Jeg skal til møde

På mødet tirsdag i den konservative gruppeledelse var også de tre konservative spidser og mulige formandskandidater gruppenæstformand Mona Juul, politisk ordfører Mette Abildgaard og gruppeformand Mai Mercado.

Ingen af dem havde dog den fjerneste lyst til at tale med Ekstra Bladet efter, at det timelange møde var slut, og de en efter en spankulerede fra Det Konservative Folkepartis gruppelokale mod kontorerne.

- Ellers tak, lød det fra Mai Mercado, da Ekstra Bladet spurgte om en kommentar.

Møde på møde

Mona Juul, der af mange bliver nævnt som en mulig formandskandidat på grund af hendes profil og høje stjerne i gruppen, fandt heller ikke tid til en kommentar:

- Jeg går i møde nu, sagde hun.

Men du har lige været i møde?

- Jeg går fra det ene møde til det andet. Det er helt vildt.

Ingen kommentarer

Politisk ordfører Mette Abildgaard, der ellers har taget kuglerne for formand Søren Pape Poulsen de sidste par dage, havde heller ikke noget at tilføje.

- Ingen kommentarer.

