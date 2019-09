Pape: Venstrefløjen er jaloux på folk med succes

Der er brug for skattelettelser - og især skal den såkaldte 'skat på død' væk - lyder det fra De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, i sin tale lørdag på partiets landsråd.

Han mener, at arveafgiften er de rødes bitre og ulykkelige middel for at straffe folk med succes.

Derfor fortsætter partiet ufortrødent sin mission for at afskaffe arveafgiften. Ifølge Pape skal det ikke være en indtægtskilde for staten, hvis et familiemedlem dør.

- Venstrefløjen påstår, at det giver for meget ulighed, hvis staten ikke konfiskerer nogle penge. De forsøger at tegne et billede af, at skatten på generationsskifte handler om meget få ekstremt velhavende danskere.

- Men det er ikke det sande billede. De her erhvervsdrivende sidder ikke med en bunke kontanter i en kuffert ved siden af spisebordet, som de giver videre.

- De har bundet deres midler i den arbejdsplads, der skaber eksport til gavn for Danmark, og som skaber arbejdspladserne til danskerne.

- Derfor er skatten på generationsskifte også en skat på folk, der har arbejdet for at bygge noget op, siger Pape.

Han mener, at venstrefløjen ikke kan unde disse mennesker lidt succes.

- Skatten på arv er et bittert og vredt projekt, som tiltaler dem, der ikke kan tåle, at andre har succes. Men man kan ikke bygge et lykkeligt land på jalousi.

- Derfor skal man selvfølgelig kunne drive sin virksomheder videre, uden at staten skal have en bid af kagen, fordi nogen er død eller går på pension, siger Pape.

Den daværende VLAK-regering droppede at sænke arvegiften, da der skulle forhandles finanslov sidste år. Til stor ærgrelse for De Konservative. Dansk Folkeparti, støttepartiet til Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, ville ikke være med.

Siden er der sket et regeringsskifte, og det er nu Socialdemokratiet, der sidder på magten med et rødt flertal bag sig.

Men det er vigtigt for Pape at understrege De Konservatives linje. Hvis man synes, at skatten er for høj eller for kompliceret, skal man stemme konservativt, siger Pape.

Han forudser samtidig, at statsminister, Mette Frederiksen, nok skal få problemer med de aparte krav, som Pernille Skipper og Enhedslisten ifølge K-lederen vil stille.

- Vi har 12 mandater og kan erstatte Enhedslisten. Det giver regeringen mulighed for et andet flertal. Som vi selvfølgelig vil tage os betalt for at stille til rådighed, siger Pape.

De Konservative skal også have en ideologisk rolle.

- Vi skal igen og igen vise, at der er et alternativ til høje skatter, slap udlændingepolitik, opgøret med karakterer og dannelse i folkeskolen og blødsødenhed over for kriminelle.