Pape vil stadig ikke svare: - Har du mandsmod nok?

Det er ikke til at vride det ud af Konservatives formand Søren Pape, om han agter at melde sig på banen som statsministerkandidat.

Ej heller da Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet lokkede med en vaskeægte 'du tør måske ikke?'-strategi under Folketingets afslutningsdebat.

- Du har talt ret meget om ansvar og lederskab, men jeg kunne godt tænke mig at høre, om du er klar til at sætte dig i statsministerstolen, lød det indledende spørgsmål.

I første omgang slog han det hen med vittige bemærkninger.

- Jeg har jo ikke meldt mig som statsministerkandidat, og jeg kan forstå, at det er der en stor længsel for, at jeg skal gøre i Socialdemokratiet. Men det må jeg så gå hjem og overveje, svarede Søren Pape, der modtog spredt latter fra salen.

- Har du mandsmod nok?

Men det afværgende svar vristede ikke socialdemokraten af.

Hun forklarede, at spørgsmålet handlede om at turde tage ansvar og turde sætte 'kraft og handling bag sine ord'.

- Jeg vil gerne spørge, om det er fordi du faktisk er lidt bekymret og lægger dig i slipstrømmen af andre, eller om du faktisk har mandsmod nok til at stille sig i den stol eller ej, lød det skarpt fra Camilla Fabricius.

Det fik formanden for de konservative til at nævne en række eksempler op fra sit politiske liv, hvor han mener, han har taget ansvar og har turde tage upopulære beslutninger.

- Jeg mener, jeg tager ansvar i den her sal hver eneste dag. Jeg mener, at jeg og mit parti tager ansvar for rigtig mange aftaler, vi er med i, sagde han fra talerstolen i folketingssalen.

- Jeg lægger mig ikke i slipstrømmen af nogen. Jeg tager ansvar hver dag, men jeg kan så forstå, at hvis man er partileder og ikke erkender sig som statsministerkandidat, så er man ikke ansvarlig.

- Det er et interessant synspunkt, der er kommet frem, lød det afsluttende fra en lettere irriteret Søren Pape, inden ordet blev givet videre til næste spørger.

