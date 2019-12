Papegøje-Tulle klapper i om falsk faktura

De belastende detaljer tårner sig op i svindelsagen om Meld og Feld.

Men Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, nægter fortsat at give Ekstra Bladet og offentligheden indsigt i, hvad hans viden har været om blandt andet hans nærmeste medarbejders falske underskrifter på hotelkontrakter samt en fabrikeret faktura til op mod en halv million kroner.

Til gengæld har DF-formanden ingen problemer med at gentage sig selv igen og igen, når det handler om at give bagmandspolitiet arbejdsro.

Kristian Thulsen Dahl får snakket meget i cirkler uden at sige det store om Meld/Feld-sagen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og det trængte partis øverste leder gør også flittigt opmærksom på Ekstra Bladets mange forgæves forsøg på at få svar på spørgsmål fra ham - blandt andet i sidste uge, da vi første gang afslørede, at DF's personalechef havde skrevet under som hotelchef på to forskellige kontrakter.

Det står klart, efter Ekstra Bladet tirsdag eftermiddag fangede Thulesen Dahl foran Folketingssalen.

- Vi kunne rigtig godt tænke os at høre, hvad du har gjort ved de her fabrikerede fakturaer? Hvordan har du reageret på dem?



- Jeg havde lejlighed til allerede i sidste uge at fortælle Ekstra Bladet, at jeg afventer, at politiet færdiggør deres undersøgelse, så vi alle sammen kan komme videre på et oplyst grundlag.

- Men hvorvidt kan du have de her folk ansat stadigvæk, Jeanie Nørhave. Og har du fortsat tillid til Morten Messerschmidt efter det her?

- Jeg havde fornøjelsen af allerede i sidste uge at have Ekstra Bladet på mit kontor. Og der svarede jeg, som jeg også gør nu, at jeg synes, det er rigtigt, at når myndighederne er i besiddelse af al det materiale i den her sag, at så får de tid til at gøre deres arbejde færdigt. Så jeg afventer, at politiet færdiggør deres undersøgelse. Og jeg håber, det sker hurtigt. For jeg har kun en interesse. Det er, at den her sag bliver afsluttet, så hurtigt som muligt.

- Men du kan vel godt svare på, hvad du har gjort for at rydde op selv?

- Men som jeg også sagde til avisens udsendte på mit kontor allerede i sidste uge: Så mener jeg, det rigtigste er, at når tingene ligger hos politiet, så får de lejlighed til at gøre deres arbejde færdigt. Det er rigtigt, at det er der, det foregår. Når det er færdigt, er jeg sikker på, at vi får mulighed for at kigge på det igen.

- Men uden at gå i detaljer er der mange sager, der handler om svindel i samfundet for tiden. Og det har været på dagsordenen inde i salen i dag. Kan du så ikke fortælle, hvordan du som partiformand med det øverste ansvar for nogle af de mennesker, der tilsyneladende har fabrikeret det her, reagerede, da du fandt ud af det?

- Jeg har det på den måde, at uanset, hvordan man spørger om det samme, så har jeg det samme svar. Jeg har fuld respekt for, at journalister er gode til at spørge på forskellig vis om det samme. Men jeg har det samme svar: Jeg vil ikke gå ind i enkeltdele om det her. Jeg har meget stor tillid til politiets arbejde. Og når de har - er jeg helt overbevist om - fuld adgang til alt, hvad der skal til, for at kunne vurdere de her sager, så er det der, man skal foretage vurderingen.

- Gør I også alt, hvad I kan for at assistere politiet i deres arbejde? Og lægger alt frem, hvad de beder om, spurgte Berlingskes journalist.



- Ja, det er min opfattelse, at det har vi i sådan bred forstand - citationstegn 'vi' - gjort i meget lang tid.

- Også i forhold til det bogholderi, der måtte ligge for både Meld og Feld. Er det noget, I og Morten Messerschmidt gør en ekstra indsats for at få afleveret?



- Det er min opfattelse, at det er sket for længst. Jeg lægger til grund, og det mener jeg også, at jeg kan lægge til grund, at politiet har adgang til ikke bare de ting, som Ekstra Bladet skriver om, men også alle mulige andre ting. Det er derfor, jeg synes, at det ligger det rigtige sted. Politiet må komme frem med, hvad de mener, der er op og ned.

- Er du bekendt med nogen sigtelser i sagen?



- Jeg vil ikke gå ind i nogen enkeltheder om det her. Som jeg har sagt nu på en del spørgsmål, er det rigtigste, at politiet skal have lejlighed til at vurdere sagen.

- Men føler du ikke på et tidspunkt, at du bliver nødt til at gå ud og forholde dig noget mere til det, end du har gjort indtil nu? For det kan jo godt virke sådan lidt belejligt at sige, man venter på politiet. Men der jo en sag, der martrer jer.

- Det handler ikke om, hvorvidt noget er belejligt. Det handler om at få tingene afgjort rigtigt. Og jeg tror bare, at man fremmer muligheden for, at sagen kan blive afgjort rigtigt, hvis man lader politiet om det. Jeg må bare henholde mig til som formand for Dansk Folkeparti, at når politiet har adgang - og det har de mig bekendt - til de materialer, der måtte være interessant og relevant for dem; mig bekendt alt, hvad der skulle være i sagen. Så må vi også henholde os til, at de skal gøre deres arbejde.

- Men er der ikke noget ved den her sag, der handler om, at hvad der ikke kan forklares kan ikke forsvares? Og her har vi at gøre med falske fakturaer, som lader til at være fabrikeret internt i Meld-systemet. Så uanset, hvad politiet når frem til, så er det svært for dig at forklare?

- Som jeg sagde før, handler ikke om, hvad der er belejligt for mig. Det handler om at nå frem til den rigtige afgørelse. Og det skal politiet nå frem til. Så har du fuldstændig ret i, at så er der en mellemfase, hvor det selvfølgelig være meget rare, hvis tingene var afgjort for længst. Jeg har ingen interesse i, at den her sag trækker ud.

